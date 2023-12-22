Аварійні відключення — мешканці Пересипського району залишилися без води
Сьогодні, 22 грудня, значна частина одеситів залишилася без води на тривалий час. Мешканців Пересипського району попередили, що водопостачання припинять з 09:00 до 21:00 наступного дня.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
"Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу деяким одеситам припинять подачу води", — йдеться у повідомленні.
Де немає води
- вул. Семена Палія, 98-118,
- вул. Академіка Заболотного, 28-52,
- вул. Генерала Бочарова, 23-55,
- вул. Кримська, 72-82,
- вул. Керченська, 188.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бювети у Пересипському районі
- Кримська, 71ю;
- Курорт Куяльник, 4ю.
Нагадаємо, в 2023 році в Україні подорожчали житлово-комунальні послуги. Найбільше зросла вартість електроенергії, проте ціни на природний газ, гарячу воду та опалення залишилися без змін.
Додамо, Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підвищила тариф на послуги щодо передачі електропостачання НЕК "Укренерго" на 9%. Такі зміни почнуть діяти з 1 січня 2024 року.
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