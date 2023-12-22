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Аварійні відключення — мешканці Пересипського району залишилися без води

22 грудня 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Аварійні відключення — мешканці Пересипського району залишилися без води
Відсутність води у крані. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 22 грудня,  значна частина одеситів залишилася без води на тривалий час. Мешканців Пересипського району попередили, що водопостачання припинять з 09:00 до 21:00 наступного дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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"Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що через необхідність проведення аварійних ремонтних  робіт на об'єктах водопроводу деяким одеситам припинять подачу води", — йдеться у повідомленні. 

Де немає води 

  • вул. Семена Палія, 98-118,
  • вул. Академіка Заболотного, 28-52,
  • вул. Генерала Бочарова, 23-55,
  • вул. Кримська, 72-82,
  • вул. Керченська, 188.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бювети у Пересипському районі

  • Кримська, 71ю;   
  • Курорт Куяльник, 4ю.   

Нагадаємо, в 2023 році в Україні подорожчали житлово-комунальні послуги. Найбільше зросла вартість електроенергії, проте ціни на природний газ, гарячу воду та опалення залишилися без змін.

Додамо, Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підвищила тариф на послуги щодо передачі електропостачання НЕК "Укренерго" на 9%. Такі зміни почнуть діяти з 1 січня 2024 року.

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