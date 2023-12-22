Аварийные отключения — жители Пересыпского района остались без воды
Сегодня, 22 декабря, значительная часть одесситов осталась без воды длительное время. Жителей Пересыпского района предупредили, что водоснабжение будет прекращено с 09:00 до 21:00 на следующий день.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
"Филиал "Инфоксводоканал" сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода некоторым одесситам прекратят подачу воды", — говорится в сообщении.
Где нет воды
- ул. Семена Палия, 98-118,
- ул. Академика Заболотного, 28-52,
- ул. Генерала Бочарова, 23-55,
- ул. Крымская, 72-82,
- ул. Керченская, 188.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы в Пересыпском районе
- Крымская, 71ю;
- Курорт Куяльник, 4ю.
Напомним, в 2023 году в Украине подорожали жилищно-коммунальные услуги. Более всего возросла стоимость электроэнергии, однако цены на природный газ, горячую воду и отопление остались без изменений.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф на услуги по передаче электроснабжения НЭК "Укрэнерго" на 9%. Подобные изменения начнут действовать с 1 января 2024 года.
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