Аварийные отключения — жители Пересыпского района остались без воды

Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН

Сегодня, 22 декабря, значительная часть одесситов осталась без воды длительное время. Жителей Пересыпского района предупредили, что водоснабжение будет прекращено с 09:00 до 21:00 на следующий день.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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"Филиал "Инфоксводоканал" сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода некоторым одесситам прекратят подачу воды", — говорится в сообщении.

Где нет воды

ул. Семена Палия, 98-118,

ул. Академика Заболотного, 28-52,

ул. Генерала Бочарова, 23-55,

ул. Крымская, 72-82,

ул. Керченская, 188.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бюветы в Пересыпском районе

Крымская, 71ю;

Курорт Куяльник, 4ю.

Напомним, в 2023 году в Украине подорожали жилищно-коммунальные услуги. Более всего возросла стоимость электроэнергии, однако цены на природный газ, горячую воду и отопление остались без изменений.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф на услуги по передаче электроснабжения НЭК "Укрэнерго" на 9%. Подобные изменения начнут действовать с 1 января 2024 года.