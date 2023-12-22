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Аварийные отключения — жители Пересыпского района остались без воды

22 декабря 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Аварийные отключения — жители Пересыпского района остались без воды
Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 22 декабря, значительная часть одесситов осталась без воды длительное время. Жителей Пересыпского района предупредили, что водоснабжение будет прекращено с 09:00 до 21:00 на следующий день.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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"Филиал "Инфоксводоканал" сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода некоторым одесситам прекратят подачу воды", — говорится в сообщении.

Где нет воды

  • ул. Семена Палия, 98-118,
  • ул. Академика Заболотного, 28-52,
  • ул. Генерала Бочарова, 23-55,
  • ул. Крымская, 72-82,
  • ул. Керченская, 188.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Бюветы в Пересыпском районе

  • Крымская, 71ю;
  • Курорт Куяльник, 4ю.

Напомним, в 2023 году в Украине подорожали жилищно-коммунальные услуги. Более всего возросла стоимость электроэнергии, однако цены на природный газ, горячую воду и отопление остались без изменений.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф на услуги по передаче электроснабжения НЭК "Укрэнерго" на 9%. Подобные изменения начнут действовать с 1 января 2024 года.

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