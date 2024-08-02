Відключення світла в Одесі сьогодні: адреси

Енергетики пепревіряють напругу. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 2 серпня, велика частина одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Південний РЕМ:

Варненська, 6, 8, 8а, 10, 10а, 11, 12а, 12Б, 13, 13/корп.1, 15, 15а;

Г. Петрова, 5 — 27 (непарні);

Івана та Юрія Лип, 23 — 41 (непарні);

Інглезі, 12, 12/корп.2,3, 14, 15а, 16, 18;

Космонавтів, 17, 19/корп.1,2,3, 21/корп.3,4, 38 — 68 (парні);

пров. Вишневського, 13/корп.1.

Роботи до 17:00

Північний РЕМ:

2-а Пересипська, 32, 34;

3-я Пересипська, 19, 21, 23, 25, 27;

7-а Пересипська, 8 — 22 (парні), 23 — 33, 36, 38, 42, 42а, 46, 46а, 48, 50, 50а;

Вікандера і Ларсена (Восьмого березня) — усі будинки;

Жевахова гора, 22, 30, 81;

Каришковського — усі будинки;

Локомотивна, 1, 1а, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27;

Ринкова, 7;

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 5-й, 6-й, 8-й, 9-й, 10-й Чорноморський — усі будинки;

пров. 1-й, 2-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський — усі будинки;

пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3 — 7, 8/1, 10.

Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 серпня, на Одещині погодинні відключення електроенергії не прогнозуються. Зазначимо, що енергетики закликають користуватися технікою з 11:00 до 15:00.

Також ми писали, що понад 14 тис. українців на Одещині мають борг перед державою за комунальні послуги, але найбільше неплатників зосереджено у Дніпропетровській та Харківській областях. Загалом, від початку повномасштабної війни в Україні боргів за комуналку побільшало на третину.