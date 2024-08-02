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Аварийные отключения света в Одессе сегодня — кому следует подготовиться

2 августа 2024 09:53
Верзилова Єлизавета - редактор
Отключение света в Одессе сегодня: адреса
Энергетики проверяют напряжение. Фото: ДТЭК
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 2 августа, большая часть одесситов остались без электроснабжения из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть к 19:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Южный РЭС:

  • Варненская, 6, 8, 8а, 10, 10а, 11, 12а, 12Б, 13, 13/корп.1, 15, 15а;
  • Г. Петрова, 5 — 27 (нечетные);
  • Ивана и Юрия Лип, 23 — 41 (нечетные);
  • Инглей, 12, 12/корп.2,3, 14, 15а, 16, 18;
  • Космонавтов, 17, 19/корп.1,2,3, 21/корп.3,4, 38 — 68 (парные);
  • пер. Вишневского, 13/корп.1.
    Работы до 17:00

Северный РЭС:

  • 2-я Пересыпская, 32, 34;
  • 3-я Пересыпская, 19, 21, 23, 25, 27;
  • 7-я Пересыпская, 8 — 22 (парные), 23 — 33, 36, 38, 42, 42а, 46, 46а, 48, 50, 50а;
  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта) — все дома;
  • Жевахова гора, 22, 30, 81;
  • Карышковского — все дома;
  • Локомотивная, 1, 1а, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27;
  • Рыночная, 7;
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 5-й, 6-й, 8-й, 9-й, 10-й Черноморский — все дома;
  • пер. 1-й, 2-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский — все дома;
  • пер. Савранский (пер. Большевистский), 3 — 7, 8/1, 10.
    Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что сегодня, 2 августа, в Одесской области почасовые отключения электроэнергии не прогнозируются. Отметим, что энергетики призывают пользоваться техникой с 11:00 до 15:00.

Также мы писали, что более 14 тыс. украинцев в Одесской области имеют долг перед государством за коммунальные услуги, но больше неплательщиков сосредоточено в Днепропетровской и Харьковской областях. В общем, с начала полномасштабной войны в Украине долгов за коммуналку стало больше на треть.

коммунальные услуги Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет

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