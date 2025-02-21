Відключення світла в Одесі - де саме

Аварійні відключення в Одесі — хто залишився без світла
Наразі у Київському та Приморському районах міста Одеси ввели аварійні відключення світла. Усе через ремонт пошкодженого обладнення під час нещодавних обстрілів.
Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.
Ремонт обладнання
Обладнання зазнало пошкоджень через обстріли і поки що не здатне забезпечити одночасно світлом усіх мешканців постраждалих районів. Коли енергетики повернуть постачання поки не повідомляють. В інших частинах міста ситуація стабільна, тому обмежень вводити не планують.
"Ми робимо все можливе, щоб почергово надавати електропостачання кожному та працюємо безперервно для відновлення стабільного енергопостачання." — додають у ДТЕК.
Как узнать время подачи света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про 49 тисяч мешканців Одещини, які досі без світла. А також про тарифи на світло та про Хмельницьку АЕС.
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