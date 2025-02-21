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Аварійні відключення в Одесі — хто залишився без світла

21 лютого 2025 13:00
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Відключення світла в Одесі - де саме
Лапмочки на столі. Фото ілюстративне: ek.ua
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Наразі у Київському та Приморському районах міста Одеси ввели аварійні відключення світла. Усе через ремонт пошкодженого обладнення під час нещодавних обстрілів.

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

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Ремонт обладнання

Обладнання зазнало пошкоджень через обстріли і поки що не здатне забезпечити одночасно світлом усіх мешканців постраждалих районів. Коли  енергетики повернуть постачання поки не повідомляють. В інших частинах міста ситуація стабільна, тому обмежень вводити не планують.

"Ми робимо все можливе, щоб почергово надавати електропостачання кожному та працюємо безперервно для відновлення стабільного енергопостачання." — додають у ДТЕК.

Відключення світла в двох районах Одеси — в яких - фото 1
Повідомлення ДТЕК.  Фото: скриншот

Как узнать время подачи света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про 49 тисяч мешканців Одещини, які досі без світла. А також про тарифи на світло та про Хмельницьку АЕС.

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