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Аварийные отключения в Одессе — кто остался без света

21 февраля 2025 13:00
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Отключение света в Одессе — где именно
Лапмочки на столе. Фото иллюстративное: ek.ua
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Сейчас в Киевском и Приморском районах города Одессы ввели аварийные отключения света. Все из-за ремонта поврежденного оборудования во время недавних обстрелов.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

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Оборудование получило повреждения из-за обстрелов и пока не способно обеспечить одновременно светом всех жителей пострадавших районов. Когда энергетики возобновят подачу, пока не сообщают. В других частях города ситуация стабильная, поэтому ограничений вводить не планируют.

"Мы делаем все возможное, чтобы поочередно предоставлять электроснабжение каждому и работаем непрерывно для восстановления стабильного энергоснабжения", — добавляют в ДТЭК.

Отключение света в двух районах Одессы — в каких - фото 1
Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Как узнать время подачи света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о 49 тысячах жителей Одесской области, которые до сих пор без света. А также о тарифах на свет и о Хмельницкой АЭС.

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