Отключение света в Одессе — где именно

Аварийные отключения в Одессе — кто остался без света
Сейчас в Киевском и Приморском районах города Одессы ввели аварийные отключения света. Все из-за ремонта поврежденного оборудования во время недавних обстрелов.
Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.
Ремонт оборудования
Оборудование получило повреждения из-за обстрелов и пока не способно обеспечить одновременно светом всех жителей пострадавших районов. Когда энергетики возобновят подачу, пока не сообщают. В других частях города ситуация стабильная, поэтому ограничений вводить не планируют.
"Мы делаем все возможное, чтобы поочередно предоставлять электроснабжение каждому и работаем непрерывно для восстановления стабильного энергоснабжения", — добавляют в ДТЭК.
Как узнать время подачи света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о 49 тысячах жителей Одесской области, которые до сих пор без света. А также о тарифах на свет и о Хмельницкой АЭС.
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