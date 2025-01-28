В Одесі обмежили водопостачання: адреси та час поновлення

Аварійні відключення води в Одесі — адреси бюветів
Сьогодні, 28 січня, значна частина одеситів залишилася без води через ремонтні роботи на трубопроводі. Водопостачання містянам планують повернути до 15:00, проте час робіт може змінюватися.
Про це у вівторок, 28 січня, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де немає води в Одесі:
- вул. Новосельського
- пр. Топольського
- вул. Ніжинська
- пр. Лютеранський
- вул. Торгова
- вул. Ковальська
- пр. Каретний
- вул. Всеволода Змієнка
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бювети Одеси
Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, в Одесі не плануються застосовувати графіки відключення світла. Проте за багатьма адресами проводитимуть ремонтні планові роботи. В результаті кілька районів міста залишаться без електропостачання, повернути світло до будинків одеситів планують до 22.00.
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