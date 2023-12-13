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Аварійні відключення — значна частина одеситів залишилася без тепла

13 грудня 2023 17:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Аварійні відключення — значна частина одеситів залишилася без тепла
Холодні батареї у будинку. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі сталося аварійне відключення тепломережі. У звʼязку з цим значна частина містян залишилася без опалення на невідомий термін. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає теплопостачання

  • Адміральский проспект 3, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 16А, 6А;
  • вул. Бригадна 62;
  • вул. Героїв-Прикордонників 2,4;
  • вул. Геранєва, 2;
  • вул. Докова 12, 13, 17, 19, 20, 21;
  • вул. Луніна, 7А, 7Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15А;
  • вул. Щоглова 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18а, 22;
  • вул. Новаторів, 5, 3, 15, 17, 5А;
  • вул. Палубна 5, 6, 7, 8, 10;
  • провулок Палубний, 1, 2, 3, 4, 5;
  • вул. Суднобудівна, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21;
  • вул. Танкерна, 2, 11, 13, 14;
  • вул. Трудова, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16;
  • вул. Швигіна, 18А.

"Сьогодні до кінця дня планується завершення робіт на аварійних ділянках", — йдеться у повідомленні. 

Цікаво про комуналку 

Нагадаємо, українці можуть суттєво заощадити на електроенергії в зимовий час. Для цього необхідно підключити економний тариф.

Також ми писали, що у 2023 році в Україні подорожчали житлово-комунальні послуги. Найбільше зросла вартість електроенергії, проте ціни на природний газ, гарячу воду та опалення залишилися без змін.

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