Аварійні відключення — значна частина одеситів залишилася без тепла

Холодні батареї у будинку. Фото: УНІАН

В Одесі сталося аварійне відключення тепломережі. У звʼязку з цим значна частина містян залишилася без опалення на невідомий термін.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Адміральский проспект 3, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 16А, 6А;

вул. Бригадна 62;

вул. Героїв-Прикордонників 2,4;

вул. Геранєва, 2;

вул. Докова 12, 13, 17, 19, 20, 21;

вул. Луніна, 7А, 7Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15А;

вул. Щоглова 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18а, 22;

вул. Новаторів, 5, 3, 15, 17, 5А;

вул. Палубна 5, 6, 7, 8, 10;

провулок Палубний, 1, 2, 3, 4, 5;

вул. Суднобудівна, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21;

вул. Танкерна, 2, 11, 13, 14;

вул. Трудова, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16;

вул. Швигіна, 18А.

"Сьогодні до кінця дня планується завершення робіт на аварійних ділянках", — йдеться у повідомленні.

Цікаво про комуналку

Нагадаємо, українці можуть суттєво заощадити на електроенергії в зимовий час. Для цього необхідно підключити економний тариф.

Також ми писали, що у 2023 році в Україні подорожчали житлово-комунальні послуги. Найбільше зросла вартість електроенергії, проте ціни на природний газ, гарячу воду та опалення залишилися без змін.