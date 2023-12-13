Аварійні відключення — значна частина одеситів залишилася без тепла
13 грудня 2023 17:10
Холодні батареї у будинку. Фото: УНІАН
В Одесі сталося аварійне відключення тепломережі. У звʼязку з цим значна частина містян залишилася без опалення на невідомий термін.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
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Де немає теплопостачання
- Адміральский проспект 3, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 16А, 6А;
- вул. Бригадна 62;
- вул. Героїв-Прикордонників 2,4;
- вул. Геранєва, 2;
- вул. Докова 12, 13, 17, 19, 20, 21;
- вул. Луніна, 7А, 7Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15А;
- вул. Щоглова 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18а, 22;
- вул. Новаторів, 5, 3, 15, 17, 5А;
- вул. Палубна 5, 6, 7, 8, 10;
- провулок Палубний, 1, 2, 3, 4, 5;
- вул. Суднобудівна, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21;
- вул. Танкерна, 2, 11, 13, 14;
- вул. Трудова, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16;
- вул. Швигіна, 18А.
"Сьогодні до кінця дня планується завершення робіт на аварійних ділянках", — йдеться у повідомленні.
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