Аварийные отключения — значительная часть одесситов осталась без тепла

Холодные батареи в доме. Фото: УНИАН

В Одессе произошло аварийное отключение теплосети. В связи с этим значительная часть горожан осталась без отопления на неизвестный срок.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Где нет теплоснабжения

Адмиральский проспект 3, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 16А, 6А;

ул. Бригадная 62;

ул. Героев-пограничников 2,4;

ул. Геранева, 2;

ул. Докова 12, 13, 17, 19, 20, 21;

ул. Лунина, 7А, 7Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15А;

ул. Щоглова 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18а, 22;

ул. Новаторов, 5, 3, 15, 17, 5А;

ул. Палубно 5, 6, 7, 8, 10;

переулок Палубный, 1, 2, 3, 4, 5;

ул. Судостроительная, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21;

ул. Танкерная, 2, 11, 13, 14;

ул. Трудовая, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16;

ул. Швыгина, 18А.

"Сегодня, до конца дня, планируется завершение работ на аварийных участках", — говорится в сообщении.

Интересно о коммуналке

Напомним, украинцы могут существенно сэкономить на электроэнергии в зимнее время. Для этого нужно подключить экономный тариф.

Также мы писали, что в 2023 году на Украине подорожали жилищно-коммунальные услуги. Более всего возросла стоимость электроэнергии, однако цены на природный газ, горячую воду и отопление остались без изменений.