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Аварийные отключения — значительная часть одесситов осталась без тепла

13 декабря 2023 17:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Аварийные отключения — значительная часть одесситов осталась без тепла
Холодные батареи в доме. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе произошло аварийное отключение теплосети. В связи с этим значительная часть горожан осталась без отопления на неизвестный срок.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Где нет теплоснабжения

  • Адмиральский проспект 3, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 16А, 6А;
  • ул. Бригадная 62;
  • ул. Героев-пограничников 2,4;
  • ул. Геранева, 2;
  • ул. Докова 12, 13, 17, 19, 20, 21;
  • ул. Лунина, 7А, 7Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15А;
  • ул. Щоглова 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18а, 22;
  • ул. Новаторов, 5, 3, 15, 17, 5А;
  • ул. Палубно 5, 6, 7, 8, 10;
  • переулок Палубный, 1, 2, 3, 4, 5;
  • ул. Судостроительная, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21;
  • ул. Танкерная, 2, 11, 13, 14;
  • ул. Трудовая, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16;
  • ул. Швыгина, 18А.

"Сегодня, до конца дня, планируется завершение работ на аварийных участках", — говорится в сообщении.

Интересно о коммуналке

Напомним, украинцы могут существенно сэкономить на электроэнергии в зимнее время. Для этого нужно подключить экономный тариф.

Также мы писали, что в 2023 году на Украине подорожали жилищно-коммунальные услуги. Более всего возросла стоимость электроэнергии, однако цены на природный газ, горячую воду и отопление остались без изменений.

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