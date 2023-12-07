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Одесити з ЖК "Ізумруд" найближчим часом будуть з опаленням

7 грудня 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одесити з ЖК "Ізумруд" найближчим часом будуть з опаленням
ЖК "Смарагдове місто". Фото: lun.ua
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеська міська рада ухвалила рішення про виділення коштів на відновлення теплопостачання у ЖК "Ізумруд" у Пересипському районі. Відомо, що мешканці комплексу понад 2 роки проводили опалювальний сезон з холодними батареями. 

Про це Новини.LIVE дізналися з засідання 26 позачергової сесії Одеської міської ради. 

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Відомо, що очільник Одеської ОВА підписав наказ, завдяки якому місто зможе взяти під управління котельню, яка відповідає за теплопостачання будинку. Наразі тривають перемовини про сплату боргів та зарахування ЖК до комунальної власності міста. 

"Я особисто їздив до банку, до "Одесагазу". Ми домовились так, що вони підписали лист, вони передають нам в управління на зимовий період цього року котли та все, що необхідно, аби працювала котельня", — сказав міський голова Геннадій Труханов. 

Передача у комунальну власність міста

Також слід зазначити, що представники ОСББ житлового комплексу мають провести збори з мешканцями та підписати колективний договір з КП "Теплопостачання міста Одеси". На врегулювання ситуації у міській раді планують виділити 2,4 млн гривень.

Нагадаємо, у ніч проти 27 листопада значна частина одеситів залишилась без теплопостачання. Найбільше проблем з опаленням зазнали мешканці Пересипського району, де впала 100-метрова труба котельної. 

Також ми писали, що у мерії підрахували вартість ремонту котельної у Пересипському районі Одеси, труба якої обвалилася під час негоди 26 листопада. Попередня сума коливається у межах 50 мільйонів. 

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