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Теплопостачання в будинки одеситів повернуть до кінця дня

28 листопада 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Теплопостачання в будинки одеситів повернуть до кінця дня
Директор КП "Теплопостачання міста Одеси" Ганна Позднякова. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У ніч проти 27 листопада значна частина одеситів залишилась без теплопостачання. Найбільше проблем з опаленням зазнали мешканці Пересипського району, де впала 100-метрова труба котельної. Цієї ночі вона працювала у тестовому режимі, однак зранку її потужності вимкнули, наразі тривають роботи з повного відновлення теплопостачання в усі будинки. 

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з  пресбрифінгу директорки КП "Теплопостачання міста Одеси" Ганни Позднякової. 

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"Наразі тривають аварійні роботи, які проводяться спільно з працівниками ДСНС, будівельниками та муніципальною рятувальною службою. Котельня працюватиме в такому режимі, доки все обладнання не буде звільнено від уламків та не буде відновлено цілісність котельні", — сказала Позднякова.

Відновлення труби котельної на Паустовського

Також Позднякова зазначила, що відремонтувати трубу до кінця опалювального сезону неможливо, проте комунальники вже розробляють план реконструкції. Решта котелень наразі працюють у штатному режимі, лише котельня "Північна-1", яка розташована на Крижанівці, тимчасово зупиняла роботу через падіння тиску газу в системі.

Нагадаємо, станом на 28 листопада одеські комунальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Через падіння дерев та гілок на мережі частина громадського електротранспорту не змогла сьогодні вийти на маршрути.

Також ми писали, що в Одесі відновила роботу котельня "Північна-2" зі зруйнованою вітром 100-метровою димохідною трубою. Її частина впала напередодні, внаслідок чого тисячі людей залишилися без опалення.  

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