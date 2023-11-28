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Теплоснабжение в дома одесситов вернут к концу дня

28 ноября 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Теплоснабжение в дома одесситов вернут к концу дня
Директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В ночь на 27 ноября значительная часть одесситов осталась без теплоснабжения. Больше всего проблем с отоплением испытали жители Пересыпского района, где упала 100-метровая труба котельной. Этой ночью она работала в тестовом режиме, однако утром ее мощности выключили, сейчас продолжаются работы по полному возобновлению теплоснабжения во все дома.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из пресс-брифинга директора КП "Теплоснабжение города Одессы" Анны Поздняковой.

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"В настоящее время продолжаются аварийные работы, которые проводятся совместно с работниками ГСЧС, строителями и муниципальной спасательной службой. Котельная будет работать в таком режиме, пока все оборудование не будет освобождено от обломков, и не будет восстановлена целостность котельной", — сказала Позднякова.

Восстановление трубы котельной на Паустовского

Позднякова отметила, что отремонтировать трубу до конца отопительного сезона невозможно, однако коммунальщики уже разрабатывают план реконструкции. Остальные котельные сейчас работают в штатном режиме, только находящаяся на Крыжановке котельная "Северная-1" временно останавливала работу из-за падения давления газа в системе.

Напомним, на 28 ноября одесские коммунальщики продолжают ликвидировать последствия непогоды. Из-за падения деревьев и веток на сети часть общественного электротранспорта не смогла выйти на маршруты.

Также мы писали, что в Одессе возобновила работа котельная "Северная-2" с разрушенной ветром 100-метровой дымоходной трубой. Ее часть упала накануне, в результате чего тысячи людей остались без отопления.

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