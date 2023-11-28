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Одеські комунальники ліквідували більшу частину пошкоджень від негоди, — міськрада

28 листопада 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеські комунальники ліквідували більшу частину пошкоджень від негоди, — міськрада
Ганна Позднякова та Олександр Філатов на пресбрифінгу. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеські комунальники завчасно підготувалися до ліквідації наслідків негоди. Найбільше у розчищенні міста від снігу були залучені працівники КП "Міські дороги".

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з  пресбрифінгу заступника Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександра Філатова. 

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За його словами, комунальники були у підвищеній готовності з вечора пʼятниці, коли надійшло повідомленні від Укргідрометцентру про погіршення погодних умов.

"Техніка була завчасно підготовлена та вийшла на визначені маршрути для прибирання. Якщо говорити про деталі, у нас загалом було залучено по місту 86 одиниць техніки, 411 працівників", — сказав Філатов. 

Крім того, фахівці посипали протиожеледною сумішшю тротуари та очищували дощоприймачі. Загалом за дві доби було використано близько трьох тонн реагентів.

Ліквідація деревопаду

За словами Філатова, протягом тривалої хуртовини, у місті впало 267 дерев та 88 гілок різних розмірів. Комунальні служби прибрали вже більшу частину локацій, ще  171 дерево в роботі.

Нагадаємо, станом на 28 листопада одеські комунальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Через падіння дерев та гілок на мережі частина громадського електротранспорту не змогла сьогодні вийти на маршрути.  

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