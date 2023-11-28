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В Одесі частина громадського транспорту не вийшла на маршрути — причини

28 листопада 2023 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі частина громадського транспорту не вийшла на маршрути — причини
Одеський трамвай під час снігу. Фото: пасажирський транспорт
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на 28 листопада одеські комунальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Через падіння дерев та гілок на мережі частина громадського електротранспорту не змогла сьогодні вийти на маршрути.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Які трамваї вийшли на маршрути

  • маршрут №11 — 2 од.
  • маршрут №13 — 3 од.
  • маршрут №17 (за скороченою схемою, до 6 станції Великого фонтану) — 3 од.
  • маршрут №1 — 3 од.  (Чорноморського Козацтва — Паустовського),
  • маршрут №12 (до Олексіївської площі) — 6 од.
  • маршрут №7 працює до 11 станції Люстдорфської дороги.
  • на маршруті №20 працює автобус.

Які тролейбуси вийшли на маршрути

  • маршрут №7 (від Архітекторської до залізничного вокзалу) — 14 од.
  • маршрут №9 (від Інглезі до залізничного вокзалу) — 7 од.
  • маршрут №8 — 10 од.
  • маршрут №12 — 7 од.

Решта транспорту не змогла вийти на звичні маршрути через пошкодження ліній електромереж. Також ведеться робота  з прибирання снігу на рейках від 5 ст. до 11 ст. Люстдорфської дороги. 

Що відомо про бурю в Одеській області 26 листопада

Нагадаємо, що сильна хуртовина на Одещині знесла одну з металевих опор електропередач. Таким чином, значна кількість мешканців залишилася без світла.

Також ми писали, що в Одесі через складні погодні умови впало дерево на авто патрульної поліції.

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