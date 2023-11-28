В Одесі частина громадського транспорту не вийшла на маршрути — причини
Станом на 28 листопада одеські комунальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Через падіння дерев та гілок на мережі частина громадського електротранспорту не змогла сьогодні вийти на маршрути.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Які трамваї вийшли на маршрути
- маршрут №11 — 2 од.
- маршрут №13 — 3 од.
- маршрут №17 (за скороченою схемою, до 6 станції Великого фонтану) — 3 од.
- маршрут №1 — 3 од. (Чорноморського Козацтва — Паустовського),
- маршрут №12 (до Олексіївської площі) — 6 од.
- маршрут №7 працює до 11 станції Люстдорфської дороги.
- на маршруті №20 працює автобус.
Які тролейбуси вийшли на маршрути
- маршрут №7 (від Архітекторської до залізничного вокзалу) — 14 од.
- маршрут №9 (від Інглезі до залізничного вокзалу) — 7 од.
- маршрут №8 — 10 од.
- маршрут №12 — 7 од.
Решта транспорту не змогла вийти на звичні маршрути через пошкодження ліній електромереж. Також ведеться робота з прибирання снігу на рейках від 5 ст. до 11 ст. Люстдорфської дороги.
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Нагадаємо, що сильна хуртовина на Одещині знесла одну з металевих опор електропередач. Таким чином, значна кількість мешканців залишилася без світла.
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