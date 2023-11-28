В Одесі частина громадського транспорту не вийшла на маршрути — причини

Одеський трамвай під час снігу. Фото: пасажирський транспорт

Станом на 28 листопада одеські комунальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Через падіння дерев та гілок на мережі частина громадського електротранспорту не змогла сьогодні вийти на маршрути.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Які трамваї вийшли на маршрути

маршрут №11 — 2 од.

маршрут №13 — 3 од.

маршрут №17 (за скороченою схемою, до 6 станції Великого фонтану) — 3 од.

маршрут №1 — 3 од. (Чорноморського Козацтва — Паустовського),

маршрут №12 (до Олексіївської площі) — 6 од.

маршрут №7 працює до 11 станції Люстдорфської дороги.

на маршруті №20 працює автобус.

Які тролейбуси вийшли на маршрути

маршрут №7 (від Архітекторської до залізничного вокзалу) — 14 од.

маршрут №9 (від Інглезі до залізничного вокзалу) — 7 од.

маршрут №8 — 10 од.

маршрут №12 — 7 од.

Решта транспорту не змогла вийти на звичні маршрути через пошкодження ліній електромереж. Також ведеться робота з прибирання снігу на рейках від 5 ст. до 11 ст. Люстдорфської дороги.

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Нагадаємо, що сильна хуртовина на Одещині знесла одну з металевих опор електропередач. Таким чином, значна кількість мешканців залишилася без світла.

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