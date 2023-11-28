В Одессе часть общественного транспорта не вышла на маршруты — причины

Одесский трамвай во время снега. Фото: пассажирский транспорт

На 28 ноября одесские коммунальщики продолжают ликвидировать последствия непогоды. Из-за падения деревьев и веток на сети часть общественного электротранспорта не смогла сегодня выйти на маршруты.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Какие трамваи вышли на маршруты

маршрут №11 — 2 ед.

маршрут №13 — 3 ед.

маршрут №17 (по сокращенной схеме, до 6 станции Большого фонтана) — 3 ед.

маршрут №1 — 3 ед. (Черноморского Казачества — Паустовского),

маршрут №12 (до Алексеевской площади) — 6 ед.

маршрут №7 работает до 11-й станции Люстдорфской дороги.

на маршруте №20 работает автобус.

Какие троллейбусы вышли на маршруты

маршрут №7 (от Архитекторской до железнодорожного вокзала) — 14 ед.

маршрут №9 (от Инглези до железнодорожного вокзала) — 7 ед.

маршрут №8 — 10 ед.

маршрут №12 — 7 ед.

Остальные транспорты не смогли выйти на привычные маршруты из-за повреждений линий электросетей. Также ведется работа по уборке снега на рельсах от 5 ст. до 11 ст. Люстдорфская дорога.

Что известно о буре в Одесской области 26 ноября

Напомним, что сильная метель в Одесской области снесла одну из металлических опор электропередач. Таким образом, значительное количество жителей осталось без света.

Также мы писали, что в Одессе из-за сложных погодных условий упало дерево на авто патрульной полиции.