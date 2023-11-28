В Одессе часть общественного транспорта не вышла на маршруты — причины
На 28 ноября одесские коммунальщики продолжают ликвидировать последствия непогоды. Из-за падения деревьев и веток на сети часть общественного электротранспорта не смогла сегодня выйти на маршруты.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
Какие трамваи вышли на маршруты
- маршрут №11 — 2 ед.
- маршрут №13 — 3 ед.
- маршрут №17 (по сокращенной схеме, до 6 станции Большого фонтана) — 3 ед.
- маршрут №1 — 3 ед. (Черноморского Казачества — Паустовского),
- маршрут №12 (до Алексеевской площади) — 6 ед.
- маршрут №7 работает до 11-й станции Люстдорфской дороги.
- на маршруте №20 работает автобус.
Какие троллейбусы вышли на маршруты
- маршрут №7 (от Архитекторской до железнодорожного вокзала) — 14 ед.
- маршрут №9 (от Инглези до железнодорожного вокзала) — 7 ед.
- маршрут №8 — 10 ед.
- маршрут №12 — 7 ед.
Остальные транспорты не смогли выйти на привычные маршруты из-за повреждений линий электросетей. Также ведется работа по уборке снега на рельсах от 5 ст. до 11 ст. Люстдорфская дорога.
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Напомним, что сильная метель в Одесской области снесла одну из металлических опор электропередач. Таким образом, значительное количество жителей осталось без света.
Также мы писали, что в Одессе из-за сложных погодных условий упало дерево на авто патрульной полиции.
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