Наслідки снігової негоди — ситуація на Одещині станом на ранок
Внаслідок снігової негоди, яка накрила Одеську область вчора, 26 листопада, частина мешканців регіону досі залишаються без світла, тепла та води. Також значна кількість машин залишається заблокована у кучугурах, через що рух більшістю трас наразі заборонено.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Ситуація на дорогах
Станом на ранок 27 листопада на дорогах Одеської області спостерігаються затори з легкових машин, які застрягли у заметілі. Та трасах працює спецтехніка, яка теж іноді грузне у снігу. Наразі краще обмежити пересування на авто.
Які траси перекриті
- М-15 Одеса-Рені, км 11-920 — км 307+718;
- М-16 Одеса-Кучурга, км 0+000-59+175;
- М-05 Київ-Одеса, км 274+435 — 466+700;
- для великовагових транспортних засобів закрита траса М-28 Одеса-Южне-/М-14/, км 3+450 — 28+315.
Ситуація в Одесі
У місті комунальники також продовжують усувати наслідки негоди. Через сильний вітер в Одесі повалило понад сотню дерев, частина з яких перекрила дороги або впала на електромережі. Через це частина електричного громадського транспорту не може вийти на маршрути.
Які маршрути працюють
- трамвай №17 (тільки до 6 ст. Великого Фонтану),
- трамвай №11,
- трамвай №12 по скороченому маршруту Слобідський ринок — Олексіївська площа,
- тролейбус №12,
- тролейбус №7 по скороченому маршруту — від вул. Архітекторської до залізничного вокзалу.
"По всіх інших маршрутах електротранспорт у зв'язку зі значними пошкодженнями контактної мережі поки не рухається. По маршруту трамвая №20 ходить автобус", — йдеться у повідомленні відомства.
Ситуація з опаленням
Наразі усі великі котельні міста запущено, вони працюють у штатному режимі. Залишається без тепла частина мешканців Пересипського району, де вчора повалило трубу котельної на вулиці Паустовського.
Що відомо про бурю в Одеській області
Нагадаємо, що сильна хуртовина на Одещині знесла одну з металевих опор електропередач. Таким чином, значна кількість мешканців залишилася без світла.
Також ми писали, що в Одесі через складні погодні умови впало дерево на авто патрульної поліції.
Додамо, що на дорогах Одеської області уже сталося майже пів сотні аварій. Найбільше ДТП на Біляївському та Білгород-Дністровському напрямках. Зокрема, з'їхали з дороги декілька автобусів із пасажирами.
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