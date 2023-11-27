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Наслідки снігової негоди — ситуація на Одещині станом на ранок

27 листопада 2023 10:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Наслідки снігової негоди — ситуація на Одещині станом на ранок
Наслідки негоди в Одесі. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Внаслідок снігової негоди, яка накрила Одеську область вчора, 26 листопада, частина мешканців регіону досі залишаються без світла, тепла та води. Також значна кількість машин залишається заблокована у кучугурах, через що рух більшістю трас наразі заборонено.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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Ситуація на дорогах

Станом на ранок 27 листопада на дорогах Одеської області спостерігаються затори з легкових машин, які застрягли у заметілі. Та трасах працює спецтехніка, яка теж іноді грузне у снігу. Наразі краще обмежити пересування на авто. 

Які траси перекриті

  • М-15 Одеса-Рені, км 11-920 — км 307+718;
  • М-16 Одеса-Кучурга, км 0+000-59+175;
  • М-05 Київ-Одеса, км 274+435 — 466+700;
  • для великовагових транспортних засобів закрита траса М-28 Одеса-Южне-/М-14/, км 3+450 — 28+315.

Ситуація в Одесі

У місті комунальники також продовжують усувати наслідки негоди. Через сильний вітер в Одесі повалило понад сотню дерев, частина з яких перекрила дороги або впала на електромережі. Через це частина електричного громадського транспорту не може вийти на маршрути. 

Які маршрути працюють

  • трамвай №17 (тільки до 6 ст. Великого Фонтану),
  • трамвай №11,
  • трамвай №12 по скороченому маршруту Слобідський ринок — Олексіївська площа,
  • тролейбус №12,
  • тролейбус №7 по скороченому маршруту  — від вул. Архітекторської до залізничного вокзалу.

"По всіх інших маршрутах електротранспорт у зв'язку зі значними пошкодженнями контактної мережі поки не рухається. По маршруту трамвая №20 ходить автобус", — йдеться у повідомленні відомства. 

Ситуація з опаленням

Наразі усі великі котельні міста запущено, вони працюють у штатному режимі. Залишається без тепла частина мешканців Пересипського району, де вчора повалило трубу котельної на вулиці Паустовського. 

Що відомо про бурю в Одеській області

Нагадаємо, що сильна хуртовина на Одещині знесла одну з металевих опор електропередач. Таким чином, значна кількість мешканців залишилася без світла.

Також ми писали, що в Одесі через складні погодні умови впало дерево на авто патрульної поліції.

Додамо, що на дорогах Одеської області уже сталося майже пів сотні аварій. Найбільше ДТП на Біляївському та Білгород-Дністровському напрямках. Зокрема, з'їхали з дороги декілька автобусів із пасажирами.

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