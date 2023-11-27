Последствия снежного ненастья — ситуация на Одесчине по состоянию на утро
В результате снежного ненастья, которое накрыло Одесскую область вчера, 26 ноября, часть жителей региона до сих пор остаются без света, тепла и воды. Также значительное количество машин остается заблокированным в сугробах, из-за чего движение большинством трасс запрещено.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
Ситуация на дорогах
По состоянию на утро 27 ноября на дорогах Одесской области наблюдаются пробки из застрявших в метели легковых машин. На трассах работает спецтехника, которая тоже иногда грузнет в снегу. Теперь лучше ограничить передвижение на авто.
Какие трассы перекрыты
- М-15 Одесса-Рени, км 11-920-км 307+718;
- М-16 Одесса-Кучурга, км 0+000-59+175;
- М-05 Киев-Одесса, км 274+435 — 466+700;
- для тяжеловесных транспортных средств закрыта трасса М-28 Одесса-Южное-/М-14/, км 3+450 — 28+315.
Ситуация в Одессе
В городе коммунальщики также продолжают устранять последствия непогоды. Из-за сильного ветра в Одессе повалило более сотни деревьев, часть из которых перекрыла дороги или упала на электросети. Поэтому часть электрического общественного транспорта не может выйти на маршруты.
Какие маршруты работают
- трамвай №17 (только до 6 в. Большого Фонтана),
- трамвай №11,
- трамвай №12 по сокращенному маршруту Слободской рынок — Алексеевская площадь,
- троллейбус №12,
- троллейбус №7 по сокращенному маршруту — от ул. Архитекторская до железнодорожного вокзала.
"По всем другим маршрутам электротранспорт в связи со значительными повреждениями контактной сети пока не двигается. По маршруту трамвая №20 ходит автобус", — говорится в сообщении ведомства.
Ситуация с отоплением
В настоящее время все большие котельные города запущены, они работают в штатном режиме. Остается без тепла часть жителей Пересыпского района, где вчера повалило трубу котельной на улице Паустовского.
Что известно о буре в Одесской области
Напомним, что сильная метель в Одесской области снесла одну из металлических опор электропередач. Таким образом, значительное количество жителей осталось без света.
Также мы писали, что в Одессе из-за сложных погодных условий упало дерево на авто патрульной полиции.
Добавим, что на дорогах Одесской области уже произошло почти полсотни аварий. Больше всего ДТП на Беляевском и Белгород-Днестровском направлениях. В частности, съехали с дороги несколько автобусов с пассажирами.
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