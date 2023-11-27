Последствия снежного ненастья — ситуация на Одесчине по состоянию на утро

Непогода в Одессе. Фото: Новости.

В результате снежного ненастья, которое накрыло Одесскую область вчера, 26 ноября, часть жителей региона до сих пор остаются без света, тепла и воды. Также значительное количество машин остается заблокированным в сугробах, из-за чего движение большинством трасс запрещено.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Ситуация на дорогах

По состоянию на утро 27 ноября на дорогах Одесской области наблюдаются пробки из застрявших в метели легковых машин. На трассах работает спецтехника, которая тоже иногда грузнет в снегу. Теперь лучше ограничить передвижение на авто.

Какие трассы перекрыты

М-15 Одесса-Рени, км 11-920-км 307+718;

М-16 Одесса-Кучурга, км 0+000-59+175;

М-05 Киев-Одесса, км 274+435 — 466+700;

для тяжеловесных транспортных средств закрыта трасса М-28 Одесса-Южное-/М-14/, км 3+450 — 28+315.

Ситуация в Одессе

В городе коммунальщики также продолжают устранять последствия непогоды. Из-за сильного ветра в Одессе повалило более сотни деревьев, часть из которых перекрыла дороги или упала на электросети. Поэтому часть электрического общественного транспорта не может выйти на маршруты.

Какие маршруты работают

трамвай №17 (только до 6 в. Большого Фонтана),

трамвай №11,

трамвай №12 по сокращенному маршруту Слободской рынок — Алексеевская площадь,

троллейбус №12,

троллейбус №7 по сокращенному маршруту — от ул. Архитекторская до железнодорожного вокзала.

"По всем другим маршрутам электротранспорт в связи со значительными повреждениями контактной сети пока не двигается. По маршруту трамвая №20 ходит автобус", — говорится в сообщении ведомства.

Ситуация с отоплением

В настоящее время все большие котельные города запущены, они работают в штатном режиме. Остается без тепла часть жителей Пересыпского района, где вчера повалило трубу котельной на улице Паустовского.

Что известно о буре в Одесской области

Напомним, что сильная метель в Одесской области снесла одну из металлических опор электропередач. Таким образом, значительное количество жителей осталось без света.

Также мы писали, что в Одессе из-за сложных погодных условий упало дерево на авто патрульной полиции.

Добавим, что на дорогах Одесской области уже произошло почти полсотни аварий. Больше всего ДТП на Беляевском и Белгород-Днестровском направлениях. В частности, съехали с дороги несколько автобусов с пассажирами.