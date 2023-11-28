Одесские коммунальщики ликвидировали большую часть повреждений от непогоды, — горсовет

Анна Позднякова и Александр Филатов на пресс-брифинге. Фото: Новини.LIVE

Одесские коммунальщики заранее подготовились к ликвидации последствий непогоды. Больше всего в расчистке города от снега были привлечены работники КП "Городские дороги".

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из пресс-брифинга заместителя Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Александра Филатова.

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По его словам, коммунальщики были в повышенной готовности с вечера пятницы, когда поступило сообщение от Укргидрометцентра об ухудшении погодных условий.

"Техника была заранее подготовлена и вышла на определенные маршруты для уборки. Если говорить о деталях, у нас в общей сложности было привлечено по городу 86 единиц техники, 411 работников", — сказал Филатов.

Кроме того, специалисты посыпали противогололедной смесью тротуары и очищали дождеприемники. Всего за двое суток было использовано около трех тонн реагентов.

Ликвидация деревопада

По словам Филатова, в течение длительной вьюги в городе упало 267 деревьев и 88 ветвей разных размеров. Коммунальные службы убрали уже большую часть локаций, еще 171 дерево в работе.

Напомним, на 28 ноября одесские коммунальщики продолжают ликвидировать последствия непогоды. Из-за падения деревьев и веток на сети часть общественного электротранспорта не смогла выйти на маршруты.