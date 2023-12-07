Одесситы из ЖК "Изумруд" в ближайшее время будут с отоплением

ЖК "Изумрудный город". Фото: lun.ua

Одесский городской совет принял решение о выделении средств на восстановление теплоснабжения в ЖК "Изумруд" в Пересыпском районе. Известно, что жители комплекса более двух лет проводили отопительный сезон с холодными батареями.

Об этом Новини.LIVE узнали с заседания 26-й внеочередной сессии Одесского городского совета.

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Известно, что глава Одесской ОВА подписал приказ, благодаря которому город сможет взять под управление котельную, отвечающую за теплоснабжение дома. В настоящее время продолжаются переговоры об уплате долгов и зачислении ЖК в коммунальную собственность города.

"Я лично ездил в банк, в "Одессагаз". Мы договорились так, что они подписали письмо, они передают нам в управление на зимний период в этом году котлы и все, что необходимо, чтобы работала котельная", — сказал городской голова Геннадий Труханов.

Передача в коммунальную собственность города

Также следует отметить, что представители ОСМД жилищного комплекса должны провести собрание с жителями и подписать коллективный договор с КП "Теплоснабжение города Одессы". На урегулирование ситуации в городском совете планируют выделить 2,4 млн. гривен.

Напомним, в ночь на 27 ноября значительная часть одесситов осталась без теплоснабжения. Больше всего проблем с отоплением испытали жители Пересыпского района, где упала 100-метровая труба котельной.

Также мы писали, что в мэрии подсчитали стоимость ремонта котельной в Пересыпском районе Одессы, труба которой рухнула во время непогоды 26 ноября. Предварительная сумма колеблется около 50 миллионов.