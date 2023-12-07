Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесситы из ЖК "Изумруд" в ближайшее время будут с отоплением arrow

Одесситы из ЖК "Изумруд" в ближайшее время будут с отоплением

7 декабря 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесситы из ЖК "Изумруд" в ближайшее время будут с отоплением
ЖК "Изумрудный город". Фото: lun.ua
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесский городской совет принял решение о выделении средств на восстановление теплоснабжения в ЖК "Изумруд" в Пересыпском районе. Известно, что жители комплекса более двух лет проводили отопительный сезон с холодными батареями.

Об этом Новини.LIVE узнали с заседания 26-й внеочередной сессии Одесского городского совета.

Читайте также:

Известно, что глава Одесской ОВА подписал приказ, благодаря которому город сможет взять под управление котельную, отвечающую за теплоснабжение дома. В настоящее время продолжаются переговоры об уплате долгов и зачислении ЖК в коммунальную собственность города.

"Я лично ездил в банк, в "Одессагаз". Мы договорились так, что они подписали письмо, они передают нам в управление на зимний период в этом году котлы и все, что необходимо, чтобы работала котельная", — сказал городской голова Геннадий Труханов.

Передача в коммунальную собственность города

Также следует отметить, что представители ОСМД жилищного комплекса должны провести собрание с жителями и подписать коллективный договор с КП "Теплоснабжение города Одессы". На урегулирование ситуации в городском совете планируют выделить 2,4 млн. гривен.

Напомним, в ночь на 27 ноября значительная часть одесситов осталась без теплоснабжения. Больше всего проблем с отоплением испытали жители Пересыпского района, где упала 100-метровая труба котельной.

Также мы писали, что в мэрии подсчитали стоимость ремонта котельной в Пересыпском районе Одессы, труба которой рухнула во время непогоды 26 ноября. Предварительная сумма колеблется около 50 миллионов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме