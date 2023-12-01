Ремонт труби в одеській котельній обійдеться у 50 мільйонів — продробиці

Пошкоджена котельна. Фото: Новини.LIVE

У мерії підрахували вартість ремонту котельної у Пересипському районі Одеси, труба якої обвалилася під час негоди 26 листопада. Попередня сума коливається у межах 50 мільйонів.

Про це Новини.LIVE дізналися від одеського міського голови Геннадія Труханова.

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"Ми в перші дні так рахували. Приблизно 45-50 мільйонів на відновлення самої труби", — сказав мер.

Міський голова Геннадій Труханов. Фото: Новини.LIVE

Відновлення стану котельної

Крім того, Труханов зазначив, що наразі почати відновлювальні роботи неможливо. Під час опалювального сезону неможливо залишити людей на тривалий термін без тепла. Також необхідно розробити детальний план.

"Що стосується котельні — ми не знаємо як це буде, які обʼєми і що ми будемо взагалі робити. Треба залучати нові технології, тому будемо дивитися", — додав міський голова.

Резервне забезпечення тепла

Зазначимо, що у міській раді замовили обладнання і на другий димохід, його відновлять, аби був резервний котел. Востаннє некапітальний ремонт зруйнованої труби проводили у 2014 році.

Нагадаємо, у ніч проти 27 листопада значна частина одеситів залишилась без теплопостачання. Найбільше проблем з опаленням зазнали мешканці Пересипського району, де впала 100-метрова труба котельної.