Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ремонт труби в одеській котельній обійдеться у 50 мільйонів — продробиці arrow

Ремонт труби в одеській котельній обійдеться у 50 мільйонів — продробиці

1 грудня 2023 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ремонт труби в одеській котельній обійдеться у 50 мільйонів — продробиці
Пошкоджена котельна. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У мерії підрахували вартість ремонту котельної у Пересипському районі Одеси, труба якої обвалилася під час негоди 26 листопада. Попередня сума коливається у межах 50 мільйонів. 

Про це Новини.LIVE дізналися від одеського міського голови Геннадія Труханова. 

Читайте також:

"Ми в перші дні так рахували. Приблизно 45-50 мільйонів на відновлення самої труби", — сказав мер.

Міський голова Геннадій Труханов. Фото: Новини.LIVE 

Відновлення стану котельної

Крім того, Труханов зазначив, що наразі почати відновлювальні роботи неможливо. Під час опалювального сезону неможливо залишити людей на тривалий термін без тепла. Також необхідно розробити детальний план.

"Що стосується котельні — ми не знаємо як це буде, які обʼєми і що ми будемо взагалі робити. Треба залучати нові технології, тому будемо дивитися", — додав міський голова. 

Резервне забезпечення тепла

Зазначимо, що у міській раді замовили обладнання і на другий димохід, його відновлять, аби був резервний котел. Востаннє некапітальний ремонт зруйнованої труби проводили у 2014 році.

Нагадаємо, у ніч проти 27 листопада значна частина одеситів залишилась без теплопостачання. Найбільше проблем з опаленням зазнали мешканці Пересипського району, де впала 100-метрова труба котельної. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці - 80x80

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

Актуальне по темі