Ремонт трубы в одесской котельной обойдется в 50 миллионов — подробности

Поврежденная котельная. Фото: Новини.LIVE

В мэрии подсчитали стоимость ремонта котельной в Пересыпском районе Одессы, труба которой рухнула во время непогоды 26 ноября. Предварительная сумма колеблется около 50 миллионов.

Об этом Новини.LIVE узнали от одесского городского головы Геннадия Труханова.

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"Мы в первые дни так считали. Приблизительно 45-50 миллионов на восстановление самой трубы", — сказал мэр.

Городской голова Геннадий Труханов. Фото: Новини.LIVE

Восстановление состояния котельной

Кроме того, Труханов отметил, что начать восстановительные работы невозможно. Во время отопительного сезона невозможно оставить людей на длительный срок без тепла. Также нужно создать подробный план.

"Что касается котельной — мы не знаем, как это будет, какие объемы и что мы будем вообще делать. Надо привлекать новые технологии, поэтому будем смотреть", — добавил городской голова.

Резервное обеспечение тепла

Отметим, что в городском совете заказали оборудование и на второй дымоход его восстановят, чтобы был резервный котел. Последний раз некапитальный ремонт разрушенной трубы проводили в 2014 году.

Напомним, в ночь на 27 ноября значительная часть одесситов осталась без теплоснабжения. Больше всего проблем с отоплением испытали жители Пересыпского района, где упала 100-метровая труба котельной.