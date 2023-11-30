Як зараз працює зруйнована в Одесі котельна
Станом на 30 листопада в Одесі тривають роботи з прибирання завалів труби котельної, яка впала на вулиці Паустовського. Мешканці Пересипського району майже на добу залишилися без теплопостачання, проте наразі ця проблема уже вирішена.
Про це Новинам.LIVE розповіла директорка КП "Теплопостачання міста Одеси" Ганна Позднякова.
За її словами, наразі котельна працює у штатному режимі та теплом забезпечені усі містяни, які до неї підʼєднані.
"Я хочу сказати слова подяки персоналу котельні, тому що в момент, коли сталася ця подія, вони не розгубилися та здійснили всі першочергові заходи та запобігли подальшій руйнації будівлі", — сказала Позднякова.
Повноцінний запуск котельної
За словами одеського міського голови Геннадія Труханова, ця котельна забезпечує теплом близько 120 тисяч населення, 10 дитячих садочків та 9 шкіл.
"Зараз тривають роботи з прибирання завалів. Ми плануємо, якщо не будуть заважити погодні умови, до 15-20 грудня прибрати стіну та закрити ту частину, яка залишилася сьогодні ціла. Наразі будемо відновлювати другий димохід, щоб мати запасний котел", — наголосив мер.
Ситуація з теплом в Одесі
Нагадаємо, у ніч проти 27 листопада значна частина одеситів залишилась без теплопостачання. Найбільше проблем з опаленням зазнали мешканці Пересипського району, де впала 100-метрова труба котельної.
Також ми писали, що в Одеській області відкрили для проїзду декілька доріг. Однак в деяких місцях залишається обмеження руху для вантажного транспорту.
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