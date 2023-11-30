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Как сейчас работает разрушенная в Одессе котельная

30 ноября 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Как сейчас работает разрушенная в Одессе котельная
Труба запущена для работы. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на 30 ноября в Одессе продолжаются работы по уборке завалов котельной трубы, которая упала на улице Паустовского. Жители Пересыпского района почти на сутки остались без теплоснабжения, однако эта проблема уже решена.

Об этом сообщила директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова.

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Труба была запущена для работы. Фото: Новини.LIVE

По ее словам, котельная работает в штатном режиме и теплом обеспечены все горожане, которые к ней подключены.

"Я хочу сказать слова благодарности персоналу котельной, потому что в момент, когда произошло это событие, они не растерялись и предприняли все первоочередные меры и предотвратили дальнейшее разрушение здания", — сказала Позднякова.

Директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова. Фото: Новини.LIVE

Полноценный запуск котельной

По словам одесского городского головы Геннадия Труханова, эта котельная обеспечивает теплом около 120 тысяч населения, 10 детских садов и 9 школ.

"Сейчас продолжаются работы по уборке завалов. Мы планируем, если не будут мешать погодные условия, до 15-20 декабря убрать стену и закрыть оставшуюся сегодня целую часть. Сейчас будем восстанавливать второй дымоход, чтобы иметь запасной котел", — подчеркнул мэр.

Городской голова Геннадий Труханов. Фото: Новини.LIVE

Ситуация с теплом в Одессе

Напомним, в ночь на 27 ноября значительная часть одесситов осталась без теплоснабжения. Больше всего проблем с отоплением испытали жители Пересыпского района, где упала 100-метровая труба котельной.

Также мы писали, что в Одесской области было открыто для проезда несколько дорог. Однако в некоторых местах остается ограничение движения для грузового транспорта.

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