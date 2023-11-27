В центрі Одеси в наслідок негоди обвалився будинок

Зруйнований будинок на Базарній. Фото: Новини.LIVE

В Одесі від сильних поривів вітру до 25 м/с обвалилася частина будинку у центрі міста. Йдеться про дореволюційну будівлю на Базарній, яка давно перебувала в аварійному стані.

Про це Новини.LIVE дізналися від місцевих мешканців.

Читайте також:

"Це сталося зранку, біля восьмої години. Я збиралася на роботу і почула гуркіт. Подумала, що це може бути чергова ворожа атака, а виявилося, що це шматок будинку відпав", — зазначила мешканка будинку Олена.

Мешканка будинку Олена. Фото: Новини.LIVE

Також жінка зазначила, що будинок потрохи "помирав" ще з девʼяностих років, тому його мешканці навіть не здивувалися тому, що він вже вдруге за три місяці руйнується.

Від будинку відпала стіна. Фото: Новини.LIVE

Зруйнована квартира на Базарній. Фото: Новини.LIVE

Слід зазначити, що будинок протягом усього вітряного дня видав звуки тріскання і в результаті не витримав вагу мокрого снігу, який примерз до фасаду.

Що відомо про аварійний будинок

Будинку на Базарній, 93 понад 100 років, він 1892 будівництва та давно є аварійним. З 8 на 9 квітня 2005 року сталося обрушення частини стіни горища та третього поверху задньої стіни лівостороннього флігеля. Останній конкурс на пошук інвестора для ремонту будинку проводився у 2021 році, проте заявок від інвесторів не було.

Нагадаємо, 27 серпня в Одесі рухнула стіна будинку старого житлового фонду. На вулиці Базарній відколовся шматок фасадного флігеля, обійшлося без постраждалих.

Також ми писали, що інспектори ДАБК в Одесі провели перевірки у Хаджибейському районі міста. Вони "прибрали" малоквартирний будинок на вулиці Магістральній, який був зведений без відповідних дозволів.