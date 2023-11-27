В центре Одессы в результате непогоды обрушился дом

Разрушенный дом на Базарной. Фото: Новини.LIVE

В Одессе от сильных порывов ветра до 25 м/с рухнула часть дома в центре города. Речь идет о дореволюционном здании на Базарной, давно находившейся в аварийном состоянии.

Об этом Новини.LIVE узнали от местных жителей.

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"Это произошло утром, около восьми часов. Я собиралась на работу и услышала грохот. Подумала, что это может быть очередная вражеская атака, а оказалось, что этот кусок дома отпал", — отметила жительница дома Елена.

Жительница дома Елена. Фото: Новини.LIVE

Также женщина отметила, что дом понемногу "умирал" еще с 90-х годов, поэтому его жители даже не удивились тому, что он уже второй раз за три месяца разрушается.

От дома отпала стена. Фото: Новини.LIVE

Разрушена квартира на Базарной. Фото: Новини.LIVE

Следует отметить, что дом на протяжении всего ветреного дня издал звуки треска и в результате не выдержал вес мокрого снега, который примерз к фасаду.

Что известно об аварийном доме

Дома на Базарной, 93 более 100 лет, он 1892 года строительства и давно аварийным. С 8 на 9 апреля 2005 года произошло обрушение части стены чердака и третьего этажа задней стены левостороннего флигеля. Последний конкурс на поиск инвестора по ремонту дома проводился в 2021 году, однако заявок от инвесторов не было.

Напомним, 27 августа в Одессе рухнула стена дома старого жилищного фонда. На улице Базарной откололся кусок фасадного флигеля, обошлось без пострадавших.

Также мы писали, что инспекторы ГАСК в Одессе провели проверки в Хаджибейском районе города. Они "убрали" малоквартирный дом на улице Магистральной, который был построен без соответствующих разрешений.