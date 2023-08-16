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В Одесі відбудують особняк Гавсевича: проєкт відновлення

16 серпня 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі відбудують особняк Гавсевича: проєкт відновлення
Знищений маєток Гавсевича в Одесі. Фото: Мінкульт
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Історичний особняк Гавсевича буде відновлювати ТОВ "Універсал Дірект". Власник цієї зруйнованої пам'ятки архітектури вчасно виконав дедлайн та передав до профільного Департаменту Одеської обласної військової адміністрації проєкт.

Про це повідомив Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. 

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Подальший шлях проєкту передбачає обов'язкове погодження з фахівцями, що мають глибоке розуміння архітектурних нюансів та історичних цінностей. Зауваження та рекомендації, які можуть з'явитися під час цього процесу, також будуть враховані в проєкті відновлення. Після завершення цього етапу, власник має здобути дозвіл на початок відновлювальних робіт.

Проєкт відновлення будинку Гавсевича. Фото: Одеська ОВА
Проєкт відновлення будинку Гавсевича. Фото: Одеська ОВА

Додатково, ТОВ "Універсал Дірект" зобов'язане сплатити штраф у розмірі 170 тисяч гривень за порушення вимог охорони культурної спадщини.

Нагадаємо, прокуратура розпочала слідство за фактом знищення будинку Гавсевича біля парку Шевченка. У рамках цього провадження вживаються заходи для заборони будівельних робіт на місці знищеного будинку.

Будинок перебував у напівзруйнованому стані близько 20 років. Кожен новий власник історичної споруди обіцяв її відреставрувати, але цього так і не робить. Новини.LIVE вирішили розповісти історію покинутого напризволяще історичного маєтку.

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