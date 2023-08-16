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В Одессе отстроят особняк Гавсевича: проект восстановления

16 августа 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе отстроят особняк Гавсевича: проект восстановления
Уничтоженное имение Гавсевича в Одессе. Фото: Минкульт
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Исторический особняк Гавсевича будет восстанавливать ООО "Универсал Директ". Владелец этого разрушенного памятника архитектуры вовремя выполнил дедлайн и передал в профильный Департамент Одесской областной военной администрации проект.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Дальнейший путь проекта предполагает обязательное согласование со специалистами, имеющими глубокое понимание архитектурных нюансов и исторических ценностей. Замечания и рекомендации, которые могут появиться в ходе этого процесса, также будут учтены в проекте обновления. После завершения этого этапа владелец должен получить разрешение на начало восстановительных работ.

Проект восстановления дома Гавсевича. Фото: Одесская ОВА
Проект восстановления дома Гавсевича. Фото: Одесская ОВА

Дополнительно ООО "Универсал Директ" обязано уплатить штраф в размере 170 тысяч гривен за нарушение требований охраны культурного наследия.

Напомним, прокуратура начала следствие по факту уничтожения дома Гавсевича у парка Шевченко. В рамках этого производства принимаются меры по запрещению строительных работ на месте уничтоженного дома.

Дом находился в полуразрушенном состоянии около 20 лет. Каждый новый владелец исторического сооружения обещал его отреставрировать, но этого так и не делает. Новини.LIVE решили рассказать историю заброшенного на произвол судьбы исторического поместья.

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