Знищення будинку Гавсевича в Одесі: прокуратура почала розслідування

Зруйнована пам’ятка архітектури в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Прокуратура розпочала слідство за фактом знищення будинку Гавсевича біля парку Шевченка. У рамках цього провадження вживаються заходи для заборони будівельних робіт на місці знищеного будинку.

Про це повідомив начальник Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради Олександр Авдєєв.

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Дії осіб, які вчинили цей акт руйнування, були кваліфіковані як умисне знищення та пошкодження об'єкта культурної спадщини, що підпадає під частину 2 статті 298 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 30 червня комісія, яка працювала на місці події, встановила, що будівельні роботи були виконані з порушенням затвердженої документації. Було демонтовано частину огороджуючих та несучих конструкцій пам'ятки, а також перекриття другого та третього поверхів східної частини будівлі та покрівлю.

Зруйнований маєток Гавсевича. Фото: Одеська міська рада

Зазначимо, пам'ятка культурної спадщини розташована на території центрального історичного ареалу і незабаром буде включена до буферної зони історичного центру Одеси, який є об'єктом світового спадку ЮНЕСКО. Однак минулого тижня власник розпочав роботи, які відносяться до так званих "протиаварійних заходів". Насправді це призводить до знищення самої пам'ятки.

Будинок перебував у напівзруйнованому стані близько 20 років. Кожен новий власник історичної споруди обіцяв її відреставрувати, але цього так і не робить. Новини.LIVE вирішили розповісти історію покинутого напризволяще історичного маєтку.