Уничтожение дома Гавсевича в Одессе: прокуратура начала расследование

Разрушен памятник архитектуры в Одессе. Фото: Одесский городской совет

Прокуратура начала следствие по факту уничтожения дома Гавсевича возле парка Шевченко. В рамках этого производства принимаются меры по запрещению строительных работ на месте уничтоженного дома.

Об этом сообщил начальник Управления Государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета Александр Авдеев.

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Действия лиц, совершивших этот акт разрушения, были квалифицированы как умышленное уничтожение и повреждение объекта культурного наследия, подпадающего под часть 2 статьи 298 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что 30 июня работавшая на месте происшествия комиссия установила, что строительные работы были выполнены с нарушением утвержденной документации. Была демонтирована часть ограждающих и несущих конструкций памятника, а также перекрытие второго и третьего этажей восточной части здания и кровли.

Разрушено имение Гавсевича. Фото: Одесский городской совет

Достопримечательность культурного наследия расположена на территории центрального исторического ареала и вскоре будет включена в буферную зону исторического центра Одессы, который является объектом мирового наследия ЮНЕСКО. Однако на прошлой неделе владелец приступил к работам, которые относятся к так называемым "противоаварийным мерам". На самом деле это приводит к уничтожению самого памятника.

Дом находился в полуразрушенном состоянии около 20 лет. Каждый новый владелец исторического сооружения обещал его отреставрировать, но этого так и не делает. Новини.LIVE решили рассказать историю заброшенного на произвол судьбы исторического поместья.