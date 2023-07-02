В Одесі знесли історичний будинок зі складу ЮНЕСКО

Маєток Гавсевича. Фото: Новини.LIVE

В одеському парку Шевченка знесли старовинний маєток Гавсевича. В останні роки це була будівля міського пологового будинку №6.

Про це повідомив начальник управління Державного архітектурно-будівельного контролю міськради Олександр Авдєєв.

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За його словами, знесення будівлі, яка входить до складу об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, охороняється державою й заарештована в межах одного з кримінальних проваджень колишнього нардепа Леоніда Климова. У документах це знесення іменується "протиаварійними роботами".

"Як на мене, це точно не протиаварійні роботи. Будівля — пам'ятка, тобто може йтися і про кримінальний злочин. Ми скликали комісію, побували на місці та склали акт, який направили до Державної інспекції архітектури та містобудування, а також до правоохоронних органів", — наголосив Авдєєв.

Зруйнований маєток Гавсевича. Фото: Новини.LIVE​​​​

Зруйнований маєток Гавсевича. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що під час огляду будівлі комісією ДАБК було встановлено, що роботи на цьому об'єкті виконуються з відхиленням від затвердженої документації. Зокрема, демонтовано частину огороджувальних та опорних конструкцій пам'ятки, а також перекриття другого та третього поверхів східної частини будівлі та покрівлю.

Також Олександр Авдєєв додав, що ДАБК скерувала лист до прокуратури Одеської області. Адже знесення має ознаки умисного знищення, руйнування та пошкодження об'єкта культурної спадщини.

А про детальну історію пам'ятки архітектури ви можете дізнатися з матеріалу Новини.LIVE.