В Одессе снесли исторический дом из состава ЮНЕСКО

Особняк Гавсевича. Фото: Новини.LIVE

В одесском парке Шевченко снесли старинный особняк Гавсевича. В последние годы это было здание городского роддома №6.

Об этом сообщил начальник управления Государственного архитектурно-строительного контроля горсовета Александр Авдеев.

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По его словам, снос здания, входящего в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, охраняется государством и арестован в рамках одного из уголовных производств бывшего нардепа Леонида Климова. В документах этот снос называется "противоаварийными работами".

"По-моему, это точно не противоаварийные работы. Здание — памятник, то есть речь может идти и об уголовном преступлении. Мы созвали комиссию, побывали на месте и составили акт, который направили в Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства, а также в правоохранительные органы", — подчеркнул Авдеев.

Разрушено имение Гавсевича. Фото: Новини.LIVE

Разрушено имение Гавсевича. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что при осмотре здания комиссией ГАСК было установлено, что работы по данному объекту выполняются с отклонением от утвержденной документации. В частности, демонтирована часть ограждающих и опорных конструкций памятника, а также перекрытие второго и третьего этажей восточной части здания и кровли.

Также Александр Авдеев добавил, что ГАСК направил письмо в прокуратуру Одесской области. Ведь снос имеет признаки умышленного уничтожения, разрушения и повреждения объекта культурного наследия.

А подробную историю памятника архитектуры вы можете узнать из материала Новини.LIVE