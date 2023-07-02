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В Одессе снесли исторический дом из состава ЮНЕСКО

2 июля 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе снесли исторический дом из состава ЮНЕСКО
Особняк Гавсевича. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В одесском парке Шевченко снесли старинный особняк Гавсевича. В последние годы это было здание городского роддома №6.

Об этом сообщил начальник управления Государственного архитектурно-строительного контроля горсовета Александр Авдеев.

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По его словам, снос здания, входящего в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, охраняется государством и арестован в рамках одного из уголовных производств бывшего нардепа Леонида Климова. В документах этот снос называется "противоаварийными работами".

"По-моему, это точно не противоаварийные работы. Здание — памятник, то есть речь может идти и об уголовном преступлении. Мы созвали комиссию, побывали на месте и составили акт, который направили в Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства, а также в правоохранительные органы", — подчеркнул Авдеев.

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Разрушено имение Гавсевича. Фото: Новини.LIVE
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Разрушено имение Гавсевича. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что при осмотре здания комиссией ГАСК было установлено, что работы по данному объекту выполняются с отклонением от утвержденной документации. В частности, демонтирована часть ограждающих и опорных конструкций памятника, а также перекрытие второго и третьего этажей восточной части здания и кровли.

Также Александр Авдеев добавил, что ГАСК направил письмо в прокуратуру Одесской области. Ведь снос имеет признаки умышленного уничтожения, разрушения и повреждения объекта культурного наследия.

А подробную историю памятника архитектуры вы можете узнать из материала Новини.LIVE

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