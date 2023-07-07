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Скільки коштує знищення пам'ятника архітектури в Одесі

7 липня 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Скільки коштує знищення пам'ятника архітектури в Одесі
Знищений маєток Гавсевича в Одесі. Фото: ДАБК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Держава вживає рішучих кроків для врятування багатостраждального пам'ятника архітектури — маєтку Гавсевича. Ця будівля потребує термінової реставрації через занедбання та безвідповідальність. Власника будівлі оштрафували.

Про це повідомляє Одеська ОВА.

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Що вже було зроблено:

  • Згідно зі статтею 44 Закону України "Про охорону культурної спадщини", на власника будівлі ТОВ "УНІВЕРСАЛ ДІРЕКТ" було накладено штраф у розмірі 170 000 гривень.
  • Встановлено дедлайн: до 15 серпня цього року власник повинен подати до Департаменту культури ОВА проєкт повної реставрації пам'ятки в її історичному вигляді.
  • Після узгодження проєкту власник зобов'язаний відновити будівлю в чітко визначені терміни.
  • Якщо дедлайни будуть порушені, Одеська ОВА звернеться до суду з питанням повернення будівлі до державної власності та розгляду пропозицій інших інвесторів, які демонструють більшу відповідальність і здатність зберегти цей пам'ятник архітектури.

"Розумію, це далеко не перший та єдиний пам’ятник архітектури Одеси, що знаходиться у плачевному стані через людську недбалість. Тому уповноважив Департамент культури ОВА перевірити всі пам’ятки архітектури Одеси, які свого часу міська та обласна ради передали в приватну власність", — зазначив Олег Кіпер. 

Очільник Одещини додав, що якщо власники архітектурних пам’ятників не бажають їх ремонтувати, будівлі повернуть в державну власність. Згодом шукатимуть інвесторів.

Нагадаємо, прокуратура розпочала слідство за фактом знищення будинку Гавсевича біля парку Шевченка. У рамках цього провадження вживаються заходи для заборони будівельних робіт на місці знищеного будинку.

Будинок перебував у напівзруйнованому стані близько 20 років. Кожен новий власник історичної споруди обіцяв її відреставрувати, але цього так і не робить. Новини.LIVE вирішили розповісти історію покинутого напризволяще історичного маєтку.

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