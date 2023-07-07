Сколько стоит уничтожение памятника архитектуры в Одессе

Уничтоженное имение Гавсевича в Одессе. Фото: ГАСК

Государство принимает решительные шаги по спасению многострадального памятника архитектуры — имения Гавсевича. Это здание требует срочной реставрации из-за заботы и безответственности. Собственника здания оштрафовали.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

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Которые уже были сделаны:

Согласно статье 44 Закона Украины "Об охране культурного наследия", на владельца здания ООО "УНИВЕРСАЛ ДИРЕКТ" был наложен штраф в размере 170 000 гривен.

Установлен дедлайн: до 15 августа этого года владелец должен представить в Департамент культуры ОВА проект полной реставрации памятника в его историческом виде.

После согласования проекта владелец обязан восстановить здание в четко определенные сроки.

Если дедлайны будут нарушены, Одесская ОВА обратится в суд по вопросу возвращения здания в государственную собственность и рассмотрения предложений других инвесторов, которые демонстрируют большую ответственность и способность сохранить этот памятник архитектуры.

"Понимаю, это далеко не первый и единственный памятник архитектуры Одессы, который находится в плачевном состоянии из-за человеческой халатности. Поэтому уполномочил Департамент культуры ОВА проверить все памятники архитектуры Одессы, которые в свое время городской и областной советы передали в частную собственность", — отметил Олег Кипер.

Глава Одесской области добавил, что если владельцы архитектурных памятников не желают их ремонтировать здания вернут в государственную собственность. Со временем будут искать инвесторов.

Напомним, прокуратура начала следствие по факту уничтожения дома Гавсевича у парка Шевченко. В рамках этого производства принимаются меры по запрещению строительных работ на месте уничтоженного дома.

Дом находился в полуразрушенном состоянии около 20 лет. Каждый новый владелец исторического сооружения обещал его отреставрировать, но этого так и не делает. Новини.LIVE решили рассказать историю заброшенного на произвол судьбы исторического поместья.