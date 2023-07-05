"Це злочин проти культурної спадщини": Мінкульт про руйнування пам’ятки в Одесі

Особняк Гавсевича. Фото: Мінкульт

Відповідно до номінаційного досьє ЮНЕСКО, особняк Гавсевича, який є пам'яткою культурної спадщини місцевого значення, розташований на території центрального історичного ареалу та в межах буферної зони історичного центру Одеси. Проте останні події свідчать про злочинне руйнування цієї цінної споруди.

Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики України.

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Особа, що є власником будівлі, не виконувала охоронний договір, який був укладений з Департаментом культури Одеського обласного відділу архітектури та культури у 2018 році. Протягом довгого часу не було проведено жодних заходів щодо належного утримання та ремонту пам'ятки, що призвело до застосування фінансових санкцій від міської ради до власника в березні 2021 року.

У серпні 2021 року власник розробив науково-проєктну документацію, отримав дозвіл на проведення протиаварійних робіт та розпочав їх. Проте в січні 2023 року сталося руйнування частини конструкцій будівлі. Власник вніс зміни до науково-проєктної документації, отримав новий дозвіл на роботи від Департаменту культури Одеського обласного відділу архітектури та культури 9 червня 2023 року.

Зруйнований будинок. Фото: Одеська міська рада

Проте минулого тижня власник розпочав протиаварійні роботи, які не відповідають погодженій науково-проєктній документації. Фактично ці роботи призводять до знищення пам'ятки.

"Руйнування особняка Гавсевича — злочин проти культурної спадщини Памʼятка культурної спадщини, споруджена у 1903 році, розташована на території центрального історичного ареалу та незабаром буде в межах буферної зони історичного центру Одеси, внесеного до ЮНЕСКО", — написали в Мінкульті.

Нагадаємо, прокуратура розпочала слідство за фактом знищення будинку Гавсевича біля парку Шевченка. У рамках цього провадження вживаються заходи для заборони будівельних робіт на місці знищеного будинку.

Будинок перебував у напівзруйнованому стані близько 20 років. Кожен новий власник історичної споруди обіцяв її відреставрувати, але цього так і не робить. Новини.LIVE вирішили розповісти історію покинутого напризволяще історичного маєтку.