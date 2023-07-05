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"Это преступление против культурного наследия": Минкульт о разрушении достопримечательности в Одессе

5 июля 2023 18:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Это преступление против культурного наследия": Минкульт о разрушении достопримечательности в Одессе
Особняк Гавсевича. Фото: Минкульт
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Согласно номинативному досье ЮНЕСКО, особняк Гавсевича, являющийся памятником культурного наследия местного значения, находится на территории центрального исторического ареала и в пределах буферной зоны исторического центра Одессы. Однако последние события свидетельствуют о преступном разрушении этого ценного сооружения.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

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Лицо, являющееся владельцем здания, не выполняло охранный договор, заключенный с Департаментом культуры Одесского областного отдела архитектуры и культуры в 2018 году. В течение долгого времени не было принято никаких мер по надлежащему содержанию и ремонту памятника, что привело к применению финансовых санкций от городского совета к собственнику в марте 2021 года.

В августе 2021 года владелец разработал научно-проектную документацию, получил разрешение на проведение противоаварийных работ и начал их. Однако в январе 2023 года произошло разрушение части конструкций здания. Владелец внес изменения в научно-проектную документацию, получил новое разрешение на работы от Департамента культуры Одесского областного отдела архитектуры и культуры 9 июня 2023 года.

Разрушенный дом. Фото: Одесский городской совет

Однако на прошлой неделе владелец начал противоаварийные работы, не соответствующие согласованной научно-проектной документации. Фактически эти работы приводят к уничтожению памятника.

"Разрушение особняка Гавсевича — преступление против культурного наследия. Памятка культурного наследия, построенная в 1903 году, находится на территории центрального исторического ареала и вскоре будет в пределах буферной зоны исторического центра Одессы, внесенного в ЮНЕСКО", — написали в Минкульте.

Напомним, прокуратура начала следствие по факту уничтожения дома Гавсевича возле парка Шевченко. В рамках этого производства принимаются меры по запрещению строительных работ на месте уничтоженного дома.

Дом находился в полуразрушенном состоянии около 20 лет. Каждый новый владелец исторического сооружения обещал его отреставрировать, но этого так и не делает. Новини.LIVE решил рассказать историю заброшенного на произвол судьбы исторического поместья.

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