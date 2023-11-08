Незаконне житло на узбережжі — у міськраді попереджають одеситів
В Одесі виявили незаконне будівництво біля чорноморського узбережжя. Одна з компаній-забудовників зводить таунхауси на вулиці Дача Ковалевського, 91-93 без дозвільних документів.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
"Управління ДАБК Одеської міської ради звернулось до Одеської обласної прокуратури, Київської окружної прокуратури міста Одеси та органів Національної поліції в Одеській області для вжиття відповідних заходів реагування згідно із наданими повноваженнями", — повідомили в міськраді.
За даними Новини.LIVE, йдеться про житловий комплекс Avinion, який належить ФОП Могильнікову В.Д.
Які виявили порушення
- Земельна ділянка, на якій знаходяться таунхауси, належить територіальній громаді м. Одеси та у власність або оренду Одеською міською радою не передавалась;
- відсутні вихідні дані на проєктування;
- відсутня узгоджена та затверджена в установленому законом порядку проєктна документація для будівництва зазначених таунхаусів;
- відсутні дозвільні документи на будівництво.
Також міськрада готує позов про звільнення самовільно захопленої землі та знесення таунхаусів. Потенційних покупців в управлінні ДАБК попередили про небезпеку інвестування коштів у цей об'єкт.
Нагадаємо, на вулиці академіка Вільямса, 48/2 відбувся демонтаж одного цар-балкона, який був встановлений двома сусідами без дозволу. Департамент благоустрою міста не затверджував проєкт робіт.
Також ми писали, що інспектори ДАБК в Одесі провели перевірки у Хаджибейскому районі міста. Вони "прибрали" малоквартирний будинок на вулиці Магістральній, який був зведений без відповідних дозволів.
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