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Інспекція ДАБК: в Одесі демонтували незаконну прибудову

29 серпня 2023 16:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі демонтували незаконну прибудову
Процес демонтажу. Фото: ДАБК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Інспектори ДАБК в Одесі провели перевірки у Хаджибейскому районі міста. Наразі "прибрали" малоквартирний будинок на вулиці Магістральній, який був зведений без відповідних дозволів. 

Про це повідомив начальник управління  Державного архітектурно-будівельного контролю Олександр Авдєєв. 

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"У всіх випадках ми подаємо відповідні звернення до правоохоронних органах та будемо добиватися демонтажу та відповідної реакції на порушення", — написав Авдєєв. 

Причини демонтажу

Під час комісійного обстеження з участю представників Хаджибейської районної адміністрації, департаментів  з доброустрою міста, земельних ресурсів, архітектури та містобудування  влаштування залізобетонних конструкцій та кладки з газобетону встановили:

  • Земельна ділянка за даною адресою рішеннями Одеської міської ради у власність чи користування не передавалась.
  • В Реєстрі будівельної діяльності, відсутня інформація щодо видачі або реєстрації дозвільних документів на проведення будівельних робіт за даною адресою.
  • Будівельний паспорт або містобудівні умови та обмеження за даною адресою не видавались.
  • Дозвіл на порушення доброустрою за даною адресою не видавався.

Порушення у будівництві в Одесі

  • Горизонтальна, 24а;
  • Магістральна, 38, 43 та 44;
  • Лещенка, 40;
  • Патріотична, 25 та 28; 
  • пров. 1-й Кустанайський, 2;
  • Ползунова, 8а/22.

Нагадаємо, на вулиці академіка Вільямса, 48/2 відбувся демонтаж одного цар-балкона, який був встановлений двома сусідами без дозволу. Департамент благоустрою міста не затверджував проєкт робіт.

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