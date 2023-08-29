Інспекція ДАБК: в Одесі демонтували незаконну прибудову
Інспектори ДАБК в Одесі провели перевірки у Хаджибейскому районі міста. Наразі "прибрали" малоквартирний будинок на вулиці Магістральній, який був зведений без відповідних дозволів.
Про це повідомив начальник управління Державного архітектурно-будівельного контролю Олександр Авдєєв.
"У всіх випадках ми подаємо відповідні звернення до правоохоронних органах та будемо добиватися демонтажу та відповідної реакції на порушення", — написав Авдєєв.
Причини демонтажу
Під час комісійного обстеження з участю представників Хаджибейської районної адміністрації, департаментів з доброустрою міста, земельних ресурсів, архітектури та містобудування влаштування залізобетонних конструкцій та кладки з газобетону встановили:
- Земельна ділянка за даною адресою рішеннями Одеської міської ради у власність чи користування не передавалась.
- В Реєстрі будівельної діяльності, відсутня інформація щодо видачі або реєстрації дозвільних документів на проведення будівельних робіт за даною адресою.
- Будівельний паспорт або містобудівні умови та обмеження за даною адресою не видавались.
- Дозвіл на порушення доброустрою за даною адресою не видавався.
Порушення у будівництві в Одесі
- Горизонтальна, 24а;
- Магістральна, 38, 43 та 44;
- Лещенка, 40;
- Патріотична, 25 та 28;
- пров. 1-й Кустанайський, 2;
- Ползунова, 8а/22.
Нагадаємо, на вулиці академіка Вільямса, 48/2 відбувся демонтаж одного цар-балкона, який був встановлений двома сусідами без дозволу. Департамент благоустрою міста не затверджував проєкт робіт.