В Одесі демонтували незаконну прибудову

Процес демонтажу. Фото: ДАБК

Інспектори ДАБК в Одесі провели перевірки у Хаджибейскому районі міста. Наразі "прибрали" малоквартирний будинок на вулиці Магістральній, який був зведений без відповідних дозволів.

Про це повідомив начальник управління Державного архітектурно-будівельного контролю Олександр Авдєєв.

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"У всіх випадках ми подаємо відповідні звернення до правоохоронних органах та будемо добиватися демонтажу та відповідної реакції на порушення", — написав Авдєєв.

Причини демонтажу

Під час комісійного обстеження з участю представників Хаджибейської районної адміністрації, департаментів з доброустрою міста, земельних ресурсів, архітектури та містобудування влаштування залізобетонних конструкцій та кладки з газобетону встановили:

Земельна ділянка за даною адресою рішеннями Одеської міської ради у власність чи користування не передавалась.

В Реєстрі будівельної діяльності, відсутня інформація щодо видачі або реєстрації дозвільних документів на проведення будівельних робіт за даною адресою.

Будівельний паспорт або містобудівні умови та обмеження за даною адресою не видавались.

Дозвіл на порушення доброустрою за даною адресою не видавався.

Порушення у будівництві в Одесі

Горизонтальна, 24а;

Магістральна, 38, 43 та 44;

Лещенка, 40;

Патріотична, 25 та 28;

пров. 1-й Кустанайський, 2;

Ползунова, 8а/22.

Нагадаємо, на вулиці академіка Вільямса, 48/2 відбувся демонтаж одного цар-балкона, який був встановлений двома сусідами без дозволу. Департамент благоустрою міста не затверджував проєкт робіт.