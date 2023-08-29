В Одессе демонтировали незаконную пристройку

Процесс демонтажа. Фото: ГАСК

Инспекторы ГАСК в Одессе провели проверки в Хаджибейском районе города. Уже "убрали" малоквартирный дом на улице Магистральной, который был построен без соответствующих разрешений.

Об этом сообщил начальник управления Государственного архитектурно-строительного контроля Александр Авдеев.

Читайте также:

"Во всех случаях мы подаем соответствующие обращения в правоохранительные органы и будем добиваться демонтажа и ответной реакции на нарушения", — написал Авдеев.

Причины демонтажа

В ходе комиссионного обследования с участием представителей Хаджибейской районной администрации, департаментов по благоустройству города, земельных ресурсов, архитектуры и градостроительства устройства железобетонных конструкций и кладки из газобетона установили:

Земельный участок по данному адресу решениями Одесского городского совета в собственность или пользование не передавался.

В Реестре строительной деятельности отсутствует информация о выдаче или регистрации разрешительных документов на проведение строительных работ по данному адресу.

Строительный паспорт или градостроительные условия и ограничения по данному адресу не выдавались.

Разрешение на нарушение благоустройства по данному адресу не разглашалось.

Нарушения в строительстве в Одессе

Горизонтальная, 24;

Магистральная, 38, 43 и 44;

Лещенко, 40;

Патриотическая, 25 и 28;

пер. 1-й Кустанайский, 2;

Ползунова, 8а/22.

Напомним, на улице академика Уильямса, 48/2 состоялся демонтаж одного царя-балкона, установленного двумя соседями без разрешения. Департамент благоустройства города не утверждал проект работ.