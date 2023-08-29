Инспекция ГАСК: в Одессе демонтировали незаконную пристройку
Инспекторы ГАСК в Одессе провели проверки в Хаджибейском районе города. Уже "убрали" малоквартирный дом на улице Магистральной, который был построен без соответствующих разрешений.
Об этом сообщил начальник управления Государственного архитектурно-строительного контроля Александр Авдеев.
"Во всех случаях мы подаем соответствующие обращения в правоохранительные органы и будем добиваться демонтажа и ответной реакции на нарушения", — написал Авдеев.
Причины демонтажа
В ходе комиссионного обследования с участием представителей Хаджибейской районной администрации, департаментов по благоустройству города, земельных ресурсов, архитектуры и градостроительства устройства железобетонных конструкций и кладки из газобетона установили:
- Земельный участок по данному адресу решениями Одесского городского совета в собственность или пользование не передавался.
- В Реестре строительной деятельности отсутствует информация о выдаче или регистрации разрешительных документов на проведение строительных работ по данному адресу.
- Строительный паспорт или градостроительные условия и ограничения по данному адресу не выдавались.
- Разрешение на нарушение благоустройства по данному адресу не разглашалось.
Нарушения в строительстве в Одессе
- Горизонтальная, 24;
- Магистральная, 38, 43 и 44;
- Лещенко, 40;
- Патриотическая, 25 и 28;
- пер. 1-й Кустанайский, 2;
- Ползунова, 8а/22.
Напомним, на улице академика Уильямса, 48/2 состоялся демонтаж одного царя-балкона, установленного двумя соседями без разрешения. Департамент благоустройства города не утверждал проект работ.