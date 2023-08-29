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Инспекция ГАСК: в Одессе демонтировали незаконную пристройку

29 августа 2023 16:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе демонтировали незаконную пристройку
Процесс демонтажа. Фото: ГАСК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Инспекторы ГАСК в Одессе провели проверки в Хаджибейском районе города. Уже "убрали" малоквартирный дом на улице Магистральной, который был построен без соответствующих разрешений.

Об этом сообщил начальник управления Государственного архитектурно-строительного контроля Александр Авдеев.

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"Во всех случаях мы подаем соответствующие обращения в правоохранительные органы и будем добиваться демонтажа и ответной реакции на нарушения", — написал Авдеев.

Причины демонтажа

В ходе комиссионного обследования с участием представителей Хаджибейской районной администрации, департаментов по благоустройству города, земельных ресурсов, архитектуры и градостроительства устройства железобетонных конструкций и кладки из газобетона установили:

  • Земельный участок по данному адресу решениями Одесского городского совета в собственность или пользование не передавался.
  • В Реестре строительной деятельности отсутствует информация о выдаче или регистрации разрешительных документов на проведение строительных работ по данному адресу.
  • Строительный паспорт или градостроительные условия и ограничения по данному адресу не выдавались.
  • Разрешение на нарушение благоустройства по данному адресу не разглашалось.

Нарушения в строительстве в Одессе

  • Горизонтальная, 24;
  • Магистральная, 38, 43 и 44;
  • Лещенко, 40;
  • Патриотическая, 25 и 28;
  • пер. 1-й Кустанайский, 2;
  • Ползунова, 8а/22.

Напомним, на улице академика Уильямса, 48/2 состоялся демонтаж одного царя-балкона, установленного двумя соседями без разрешения. Департамент благоустройства города не утверждал проект работ.

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