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Незаконное жилье на побережье — в горсовете предупреждают одесситов

8 ноября 2023 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Незаконное жилье на побережье — в горсовете предупреждают одесситов
Незаконное строительство в Одессе. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе обнаружили незаконное строительство возле черноморского побережья. Одна из компаний-застройщиков строит таунхаусы на улице Дача Ковалевского, 91-93 без разрешительных документов.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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"Управление ГАСК Одесского городского совета обратилось в Одесскую областную прокуратуру, Киевскую окружную прокуратуру города Одессы и органы Национальной полиции в Одесской области для принятия соответствующих мер реагирования в соответствии с предоставленными полномочиями", — сообщили в горсовете.

По данным Новини.LIVE, речь идет о жилом комплексе Avinion, принадлежащем ФЛП Могильникову В.Д.

Обнаружившие нарушения

  • Земельный участок, на котором находятся таунхаусы, принадлежит территориальной громаде г. Одессы и в собственность или аренду Одесским городским советом не передавался;
  • отсутствуют исходные данные по проектированию;
  • отсутствует согласованная и утвержденная в установленном законом порядке проектная документация на строительство указанных таунхаусов;
  • отсутствуют разрешительные документы на строительство.

Также горсовет готовит иск об освобождении самовольно захваченной земли и сносе таунхаусов. Потенциальных покупателей в управлении ГАСК предупредили об опасности инвестирования средств в этот объект.

Напомним, на улице академика Уильямса, 48/2 состоялся демонтаж одного царя-балкона, установленного двумя соседями без разрешения. Департамент благоустройства города не утверждал проект работ.

Также мы писали, что инспекторы ГАСК в Одессе провели проверки в Хаджибейском районе города. Они "убрали" малоквартирный дом на улице Магистральной, который был построен без соответствующих разрешений.

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