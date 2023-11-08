Незаконное жилье на побережье — в горсовете предупреждают одесситов
В Одессе обнаружили незаконное строительство возле черноморского побережья. Одна из компаний-застройщиков строит таунхаусы на улице Дача Ковалевского, 91-93 без разрешительных документов.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
"Управление ГАСК Одесского городского совета обратилось в Одесскую областную прокуратуру, Киевскую окружную прокуратуру города Одессы и органы Национальной полиции в Одесской области для принятия соответствующих мер реагирования в соответствии с предоставленными полномочиями", — сообщили в горсовете.
По данным Новини.LIVE, речь идет о жилом комплексе Avinion, принадлежащем ФЛП Могильникову В.Д.
Обнаружившие нарушения
- Земельный участок, на котором находятся таунхаусы, принадлежит территориальной громаде г. Одессы и в собственность или аренду Одесским городским советом не передавался;
- отсутствуют исходные данные по проектированию;
- отсутствует согласованная и утвержденная в установленном законом порядке проектная документация на строительство указанных таунхаусов;
- отсутствуют разрешительные документы на строительство.
Также горсовет готовит иск об освобождении самовольно захваченной земли и сносе таунхаусов. Потенциальных покупателей в управлении ГАСК предупредили об опасности инвестирования средств в этот объект.
Напомним, на улице академика Уильямса, 48/2 состоялся демонтаж одного царя-балкона, установленного двумя соседями без разрешения. Департамент благоустройства города не утверждал проект работ.
Также мы писали, что инспекторы ГАСК в Одессе провели проверки в Хаджибейском районе города. Они "убрали" малоквартирный дом на улице Магистральной, который был построен без соответствующих разрешений.
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