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Аварійний міст на Одещині — ремонт дороги через канал Кофа

31 травня 2024 12:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Аварійний міст на Одещині — ремонт дороги через канал Кофа
Ремонт мосту на Одещині триває. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На півдні Одеської області тривають роботи з капітального ремонту мосту через канал Кофа, що розташований на автомобільній дорозі Т-16-07 Ізмаїл-Кілія-Вилкове. Стару конструкцію вже демонтували та йде підготовка до встановлення нових балок. 

Про це повідомляє пресслужба Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

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Хід ремонту

Наразі демонтовано стару конструкцію мосту, облаштовано тимчасовий об’їзд та встановлено шпунтове огородження опор. Для підготовки до подальшого монтажу балок прогонової будови створено монтажну площадку для підйомного крану. 

"Влаштовано 10 паль, довжиною 30 метрів. Виконані випробовування на несучу здатність. Результати позитивні. Роботи з капітального ремонту мосту продовжуються",— йдеться у повідомленні відомства.

Ремонт мосту через канал Кофа
Тривають ремонтні роботи мосту на Одещині. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

Що планують зробити

Ремонтні роботи включають: 

  • комплексне відновлення транспортно-експлуатаційних характеристик мосту; 
  • облаштування нового дорожнього одягу; 
  • облаштування споруд водовідведення; 
  • встановлення сепараторів; 
  • укріплення узбіччя.

Що відомо про міст

Міст через канал Кофа, збудований у 60-х роках минулого сторіччя, був перекритий у 2021 році через аварійний стан. Він є важливою стратегічною спорудою на півдні Одеської області. Ремонт об'єкту значно скоротить маршрут мешканцям м. Кілія та з'єднає Ізмаїльський і Кілійський порти.

Міст через канал Кофа на Одещині до ремонту
Міст на Одещині до ремонту. Фото: traffic.od

Нагадаємо, що Укравтодор перекрив проїзд по аварійному мосту через канал Кофа бетонними блоками, тому водіям доведеться обирати альтернативний шлях. Щоб доїхати з Ізмаїла в Кілію треба буде рухатися по дорогах М15 (Одеса — Рені) і Т1630 (від села Струмок до Кілії).

Схема руху через канал Кофа на Одещині
Схема дорожнього руху з урахуванням перекриття мосту. Фото: Служба автомобільних доріг

Також ми писали, що в Одесі продовжили обмеження руху транспорту Іванівським мостом. Таке рішення зумовлене його незадовільним експлуатаційним станом. Вантажівки не зможуть по ньому проїхати до кінця поточного року.

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