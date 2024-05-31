Аварийный мост в Одесской области — ремонт дороги через канал Кофа

Ремонт моста в Одесской области продолжается. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области

На юге Одесской области продолжаются работы по капитальному ремонту моста через канал Кофа, расположенный на автомобильной дороге Т-16-07 Измаил-Килия-Вилково. Старая конструкция уже демонтирована и идет подготовка к установке новых балок.

Об этом сообщает пресс-служба Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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Ход ремонта

В настоящее время демонтирована старая конструкция моста, обустроен временный объезд и установлено шпунтовое ограждение опор. Для подготовки к дальнейшему монтажу балок пролетного строения создана монтажная площадка для подъемного крана.

"Устроено 10 свай, длиной 30 метров. Выполнены испытания на несущую способность. Результаты положительные. Работы по капитальному ремонту моста продолжаются", — говорится в сообщении ведомства.

Продолжаются ремонтные работы моста в Одесской области. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области

Что планируют сделать

Ремонтные работы включают:

комплексное восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик моста;

обустройство новой дорожной одежды;

обустройство сооружений водоотвода;

установка сепараторов;

укрепление обочины.

Что известно о мосте

Мост через канал Кофа, построенный в 60-х годах прошлого столетия, был перекрыт в 2021 году из-за аварийного состояния. Он является важным стратегическим сооружением на юге Одесской области. Ремонт объекта значительно сократит маршрут жителям г. Килия и соединит Измаильский и Килийский порты.

Мост в Одесской области до ремонта. Фото: traffic.od

Напомним, что Укравтодор перекрыл проезд по аварийному мосту через канал Кофа бетонными блоками, поэтому водителям придется выбирать альтернативный путь. Чтобы доехать из Измаила в Килию, нужно будет двигаться по дорогам М15 (Одесса — Рени) и Т1630 (от села Струмок до Килии).

Схема дорожного движения с учетом перекрытия моста. Фото: Служба автомобильных дорог

Также мы писали, что в Одессе продолжили ограничение движения транспорта по Ивановскому мосту. Такое решение обусловлено его неудовлетворительным эксплуатационным состоянием. Грузовики не смогут по нему проехать до конца текущего года.