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Аварійно-ремонтні роботи: скільки одеситів залишилося без води сьогодні

26 серпня 2023 12:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Частина одеситів залишилася без води
Відсутність води у крані. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 26 серпня, значна частина містян залишиться без водопостачання. Одеський водоканал проводить аварійно-ремонтні роботи на мережах, які планують завершити впродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Водопостачання планують повернути до 14:00:

  • ж/м "Лузанівка" — усі будинки;
  • вул. Миколаївська дорога — будинки 245-309;
  • вул. Преображенська — будинки 2-2а;

Водопостачання планують повернути до 15:00:

  • вул. Академіка Вільямса — усі будинки;
  • вул. Архітекторська — усі будинки;
  • вул. Ільфа і Петрова — усі будинки; 
  • вул. Академіка Корольова — усі будинки.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики України розповіли про періоди, коли потрібно подавати документи для державної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. Йдеться про субсидії для опалювального та неопалювального сезонів.

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