Частина одеситів залишилася без води

Відсутність води у крані. Фото: google.com

Сьогодні, 26 серпня, значна частина містян залишиться без водопостачання. Одеський водоканал проводить аварійно-ремонтні роботи на мережах, які планують завершити впродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Водопостачання планують повернути до 14:00:

ж/м "Лузанівка" — усі будинки;

вул. Миколаївська дорога — будинки 245-309;

вул. Преображенська — будинки 2-2а;

Водопостачання планують повернути до 15:00:

вул. Академіка Вільямса — усі будинки;

вул. Архітекторська — усі будинки;

вул. Ільфа і Петрова — усі будинки;

вул. Академіка Корольова — усі будинки.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

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