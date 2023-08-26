Частина одеситів залишилася без води

Аварійно-ремонтні роботи: скільки одеситів залишилося без води сьогодні
Сьогодні, 26 серпня, значна частина містян залишиться без водопостачання. Одеський водоканал проводить аварійно-ремонтні роботи на мережах, які планують завершити впродовж дня.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де не буде води в Одесі
Водопостачання планують повернути до 14:00:
- ж/м "Лузанівка" — усі будинки;
- вул. Миколаївська дорога — будинки 245-309;
- вул. Преображенська — будинки 2-2а;
Водопостачання планують повернути до 15:00:
- вул. Академіка Вільямса — усі будинки;
- вул. Архітекторська — усі будинки;
- вул. Ільфа і Петрова — усі будинки;
- вул. Академіка Корольова — усі будинки.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
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