Відключення води в Одесі: де не буде постачання

Відключення води. Фото: google

У зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу завтра 22 липня в Одесі припинять водопостачання. Відновити його планують до кінця дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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вул. Генерала Петрова, 34-49/1, 2, усі будинки;

вул. Івана і Юрія Лип вул., 15-74 б.в, усі будинки;

вул. Іцхака Рабіна, усі будинки;

вул. Інглезі, усі будинки;

вул. Давида Ойстраха, усі будинки.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

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