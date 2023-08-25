Відключення води в Одесі: де не буде постачання
У зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу завтра 22 липня в Одесі припинять водопостачання. Відновити його планують до кінця дня.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де не буде води в Одесі
- вул. Генерала Петрова, 34-49/1, 2, усі будинки;
- вул. Івана і Юрія Лип вул., 15-74 б.в, усі будинки;
- вул. Іцхака Рабіна, усі будинки;
- вул. Інглезі, усі будинки;
- вул. Давида Ойстраха, усі будинки.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
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