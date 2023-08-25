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Відключення води в Одесі: де не буде постачання

25 серпня 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Відключення води в Одесі: де не буде постачання
Відключення води. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу завтра 22 липня в Одесі припинять водопостачання. Відновити його планують до кінця дня. 

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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  • вул. Генерала Петрова, 34-49/1, 2, усі будинки;
  • вул. Івана і Юрія Лип вул., 15-74 б.в, усі будинки;
  • вул. Іцхака Рабіна, усі будинки;
  • вул. Інглезі, усі будинки;
  • вул. Давида Ойстраха, усі будинки.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, українці мають право на державну допомогу у сплаті за житлово-комунальні послуги, її призначають на одного з членів домогосподарства. Однак бувають випадки, коли гроші можуть виплатити родичам одержувача.

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