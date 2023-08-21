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Декілька десятків вулиць в Одесі залишаться без води: список адрес

21 серпня 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Декілька десятків вулиць в Одесі залишаться без води: список адрес
Відключення води. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 21 серпня, деякі мешканці Одеси та області залишилися без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.  

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами: 

  • пров. Виноградний, 4 – 20, усі будинки;
  • пров.1-й Травневий, 1 – 5, усі будинки;
  • пров. Майский, усі будинки;
  • вул. Дальницька, 33 – 60, усі будинки;
  • вул. Колонічна, 1 – 11, усі будинки;
  • вул. Ползунова, 4, усі будинки;
  • вул. Артезіанська, 1 – 22, усі будинки;
  • вул. Супутників, 1 – 22, усі будинки;
  • вул. Будівельна, 1 – 23, усі будинки; 
  • пров. Будівельний. 3, 4, усі будинки;
  • вул. Бугаївська, 14 – 60, усі будинки;
  • пров. Підйомний, 1 – 16, усі будинки;
  • вул. Радіо, 1 – 15, усі будинки;
  • вул. Бабеля, 24 – 63, усі будинки;
  • вул. Івана і Юрія Лип, усі будинки;
  • вул. Інглезі, усі будинки;
  • вул. Вільямса, 55 – 71 а, усі будинки;
  • вул. Академіка Корольова, 63, 63а, усі будинки;
  • вул. Цегляна, усі будинки;
  • вул. Шкодова гора, усі будинки;
  • вул. Альпіністів, усі будинки.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 18:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Зазначимо, в Україні через заборгованість за житлово-комунальні послуги банки масово заморожують рахунки клієнтів. За час війни борги населення зросли майже вдвічі.

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