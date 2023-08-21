Декілька десятків вулиць в Одесі залишаться без води: список адрес
Сьогодні, 21 серпня, деякі мешканці Одеси та області залишилися без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.
Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де не буде води в Одесі
Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами:
- пров. Виноградний, 4 – 20, усі будинки;
- пров.1-й Травневий, 1 – 5, усі будинки;
- пров. Майский, усі будинки;
- вул. Дальницька, 33 – 60, усі будинки;
- вул. Колонічна, 1 – 11, усі будинки;
- вул. Ползунова, 4, усі будинки;
- вул. Артезіанська, 1 – 22, усі будинки;
- вул. Супутників, 1 – 22, усі будинки;
- вул. Будівельна, 1 – 23, усі будинки;
- пров. Будівельний. 3, 4, усі будинки;
- вул. Бугаївська, 14 – 60, усі будинки;
- пров. Підйомний, 1 – 16, усі будинки;
- вул. Радіо, 1 – 15, усі будинки;
- вул. Бабеля, 24 – 63, усі будинки;
- вул. Івана і Юрія Лип, усі будинки;
- вул. Інглезі, усі будинки;
- вул. Вільямса, 55 – 71 а, усі будинки;
- вул. Академіка Корольова, 63, 63а, усі будинки;
- вул. Цегляна, усі будинки;
- вул. Шкодова гора, усі будинки;
- вул. Альпіністів, усі будинки.
Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 18:00.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Зазначимо, в Україні через заборгованість за житлово-комунальні послуги банки масово заморожують рахунки клієнтів. За час війни борги населення зросли майже вдвічі.