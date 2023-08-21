Несколько десятков улиц в Одессе останутся без воды: список адресов

Отключение воды. Фото: google

Сегодня, 21 августа, некоторые жители Одессы и области остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:

пров. Виноградный, 4 – 20, все дома;

пер.1-й Майский, 1 – 5, все дома;

пров. Майский, все дома;

ул. Дальницкая, 33 – 60, все дома;

ул. Колоническая, 1 – 11, все дома;

ул. Ползунова, 4, все дома;

ул. Артезианская, 1 – 22, все дома;

ул. Спутников, 1 – 22, все дома;

ул. Строительная, 1 – 23, все дома;

пров. Строительный. 3, 4, все дома;

ул. Бугаевская, 14 – 60, все дома;

пров. Подъемный, 1 – 16, все дома;

ул. Радио, 1 – 15, все дома;

ул. Бабеля, 24 – 63, все дома;

ул. Ивана и Юрия Лип, все дома;

ул. Ингле, все дома;

ул. Уильямса, 55 – 71 а, все дома;

ул. Академика Королева, 63, 63а, все дома;

ул. Кирпичная, все дома;

ул. Вредная гора, все дома;

ул. Альпинисты, все дома.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома к 18:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Отметим, что в Украине из-за задолженности за жилищно-коммунальные услуги банки массово замораживают счета клиентов. За время войны долги населения выросли почти вдвое.