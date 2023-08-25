Отключение воды в Одессе: где не будет снабжения

Отключение воды. Фото: google

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода завтра 22 июля в Одессе прекратят водоснабжение. Восстановить его планируется до конца дня.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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ул. Генерала Петрова, 34-49/1, 2, все дома;

ул. Ивана и Юрия Лип ул., 15-74 б.в, все дома;

ул. Ицхака Рабина ул., 59, все дома;

ул. Ингле, все дома;

ул. Давида Ойстраха, 32, все дома.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, украинцы имеют право на государственную помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг, ее назначают на одного из членов домохозяйства. Однако бывают случаи, когда деньги могут выплатить родственникам получателя.