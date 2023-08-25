Отключение воды в Одессе: где не будет снабжения
В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода завтра 22 июля в Одессе прекратят водоснабжение. Восстановить его планируется до конца дня.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где не будет воды в Одессе
- ул. Генерала Петрова, 34-49/1, 2, все дома;
- ул. Ивана и Юрия Лип ул., 15-74 б.в, все дома;
- ул. Ицхака Рабина ул., 59, все дома;
- ул. Ингле, все дома;
- ул. Давида Ойстраха, 32, все дома.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, украинцы имеют право на государственную помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг, ее назначают на одного из членов домохозяйства. Однако бывают случаи, когда деньги могут выплатить родственникам получателя.