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Отключение воды в Одессе: где не будет снабжения

25 августа 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Отключение воды в Одессе: где не будет снабжения
Отключение воды. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода завтра 22 июля в Одессе прекратят водоснабжение. Восстановить его планируется до конца дня.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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  • ул. Генерала Петрова, 34-49/1, 2, все дома;
  • ул. Ивана и Юрия Лип ул., 15-74 б.в, все дома;
  • ул. Ицхака Рабина ул., 59, все дома;
  • ул. Ингле, все дома;
  • ул. Давида Ойстраха, 32, все дома.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, украинцы имеют право на государственную помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг, ее назначают на одного из членов домохозяйства. Однако бывают случаи, когда деньги могут выплатить родственникам получателя.

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