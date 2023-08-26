Часть одесситов осталась без воды

Отсутствие воды в кране. Фото: google.com

Сегодня, 26 августа, значительная часть горожан останется без водоснабжения. Одесский водоканал проводит аварийно-ремонтные работы на сетях, которые планируется завершить в течение дня.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Водоснабжение планируют вернуть к 14:00:

ж/м "Лузановка" — все дома;

ул. Николаевская дорога — дома 245-309;

ул. Преображенская — дома 2-2а;

Водоснабжение планируют вернуть к 15:00:

ул. Академика Уильямса — все дома;

ул. Архитекторская — все дома;

ул. Ильфа и Петрова — все дома;

ул. Академика Королева — все дома.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, в Министерстве социальной политики Украины рассказали о периодах, когда нужно подавать документы для государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о субсидиях для отопительного и неотапливаемого сезонов.