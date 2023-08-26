Часть одесситов осталась без воды

Аварийно-ремонтные работы: сколько одесситов осталось без воды сегодня
Сегодня, 26 августа, значительная часть горожан останется без водоснабжения. Одесский водоканал проводит аварийно-ремонтные работы на сетях, которые планируется завершить в течение дня.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где не будет воды в Одессе
Водоснабжение планируют вернуть к 14:00:
- ж/м "Лузановка" — все дома;
- ул. Николаевская дорога — дома 245-309;
- ул. Преображенская — дома 2-2а;
Водоснабжение планируют вернуть к 15:00:
- ул. Академика Уильямса — все дома;
- ул. Архитекторская — все дома;
- ул. Ильфа и Петрова — все дома;
- ул. Академика Королева — все дома.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, в Министерстве социальной политики Украины рассказали о периодах, когда нужно подавать документы для государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о субсидиях для отопительного и неотапливаемого сезонов.