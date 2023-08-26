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Аварийно-ремонтные работы: сколько одесситов осталось без воды сегодня

26 августа 2023 12:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Часть одесситов осталась без воды
Отсутствие воды в кране. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 26 августа, значительная часть горожан останется без водоснабжения. Одесский водоканал проводит аварийно-ремонтные работы на сетях, которые планируется завершить в течение дня.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Водоснабжение планируют вернуть к 14:00:

  • ж/м "Лузановка" — все дома;
  • ул. Николаевская дорога — дома 245-309;
  • ул. Преображенская — дома 2-2а;

Водоснабжение планируют вернуть к 15:00:

  • ул. Академика Уильямса — все дома;
  • ул. Архитекторская — все дома;
  • ул. Ильфа и Петрова — все дома;
  • ул. Академика Королева — все дома.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, в Министерстве социальной политики Украины рассказали о периодах, когда нужно подавать документы для государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о субсидиях для отопительного и неотапливаемого сезонов.

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