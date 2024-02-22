Авіаційна небезпека — на півдні оголошено повітряну тривогу

Літак-ракетоносій Ту-22М. Фото: росЗМІ

У південних регіонах України оголосили повітряну тривогу через зліт стратегічної авіації на території РФ. Літаки вже знаходяться у зоні пусків ракет.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.

"Кілька бортів Ту-22м3, що здійснили виліт із аеродрому "Енгельс", наближаються до східного кордону України! Існує загроза пусків ракет Х-22!" — йдеться у повідомленні.

Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

Де оголошено повітряну тривогу

Наразі на півдні існує загроза для Одеської, Херсонської та Миколаївської областей. Також тривогу оголошено у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Запорізькій, Черкаській та Вінницькій областях.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Оновлено 12:36. Моніторингові канали повідомляють про рух авіації у напрямку Чорного моря. Також над Азовським морем наразі зафіксовано літак радіолокаційного виявлення А-50.

Що відомо про ракету Х-22

Ракета Х-22 "Буря" — це радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Її створювали для ураження авіаносців та авіаносних ударних груп, однак у 2022-2023 роках Х-22 стала знаряддям численних воєнних злочинів.

Створення авіаційного ракетного комплексу К-22 з надзвуковою крилатою ракетою розпочалось ще в 1958 році. Перший пуск Х-22 в штатному режимі відбувся 2 листопада 1963 року. Комплекс К-22 прийняли на озброєння у 1967 році. З того часу в Росії створили декілька модифікацій ракети Х-22.

Після розпаду СРСР Україна також мала кілька сотень одиниць цього озброєння. Але у 90-х роках всі українські Х-22 та їхні носії були знищені в межах угоди зі США.

Нагадаємо, у ніч проти 22 лютого 2024 року російські загарбники атакували Україну десятьма ударними дронами типу Shahed. Також вони застосували протирадіолокаційну ракету Х-31П, яку випустили з акваторії Чорного моря.