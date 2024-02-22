Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Авіаційна небезпека — на півдні оголошено повітряну тривогу arrow

Авіаційна небезпека — на півдні оголошено повітряну тривогу

22 лютого 2024 12:11
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Авіаційна небезпека — на півдні оголошено повітряну тривогу
Літак-ракетоносій Ту-22М. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У південних регіонах України оголосили повітряну тривогу через зліт стратегічної авіації на території РФ. Літаки вже знаходяться у зоні пусків ракет. 

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України. 

 

"Кілька бортів Ту-22м3, що здійснили виліт із аеродрому "Енгельс", наближаються до східного кордону України! Існує загроза пусків ракет Х-22!" — йдеться у повідомленні. 

Авіаційна небезпека — на півдні оголошено повітряну тривогу - фото 1
Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

Де оголошено повітряну тривогу

Наразі на півдні існує загроза для Одеської, Херсонської та Миколаївської областей. Також тривогу оголошено у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Запорізькій, Черкаській та Вінницькій областях. 

Авіаційна небезпека — на півдні оголошено повітряну тривогу - фото 2
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Оновлено 12:36. Моніторингові канали повідомляють про рух авіації у напрямку Чорного моря. Також над Азовським морем наразі зафіксовано літак радіолокаційного виявлення А-50. 

Що відомо про ракету Х-22

Ракета Х-22 "Буря" — це радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Її створювали для ураження авіаносців та авіаносних ударних груп, однак у 2022-2023 роках Х-22 стала знаряддям численних воєнних злочинів.

Створення авіаційного ракетного комплексу К-22 з надзвуковою крилатою ракетою розпочалось ще в 1958 році. Перший пуск Х-22 в штатному режимі відбувся 2 листопада 1963 року. Комплекс К-22 прийняли на озброєння у 1967 році. З того часу в Росії створили декілька модифікацій ракети Х-22.

Після розпаду СРСР Україна також мала кілька сотень одиниць цього озброєння. Але у 90-х роках всі українські Х-22 та їхні носії були знищені в межах угоди зі США.

Нагадаємо, у ніч проти 22 лютого 2024 року російські загарбники атакували Україну десятьма ударними дронами типу Shahed. Також вони застосували протирадіолокаційну ракету Х-31П, яку випустили з акваторії Чорного моря.

Одеса
війна
Одеська область
Новини Одеси
повітряна тривога

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

9 лютого 2024
Новина з відео

06:52 Плануєте висаджувати туї біля будинку — експерти відповіли, чи варто це робити

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

Актуальне по темі