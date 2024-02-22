Авиационная опасность — на юге объявлена воздушная тревога
В южных регионах Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета стратегической авиации на территории РФ. Самолеты уже находятся в зоне пусков ракет.
Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.
"Несколько бортов Ту-22м3, совершивших вылет с аэродрома "Энгельс", приближаются к восточной границе Украины! Существует угроза пусков ракет Х-22!", — говорится в сообщении.
Где объявлена воздушная тревога
На юге существует угроза для Одесской, Херсонской и Николаевской областей. Также тревога объявлена в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Запорожской, Черкасской и Винницкой областях.
Что известно о ракете Х-22
Ракета Х-22 "Буря" — это советская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Ее создавали для поражения авианосцев и авианосных ударных групп, однако в 2022-2023 годах Х-22 стала орудием многочисленных военных преступлений.
Создание авиационного ракетного комплекса К-22 со сверхзвуковой крылатой ракетой началось еще в 1958 году. Первый запуск Х-22 в штатном режиме произошел 2 ноября 1963 года. Комплекс К-22 был принят на вооружение в 1967 году. С этого времени в России создали несколько модификаций ракеты Х-22.
После распада СССР у Украины также было несколько сотен единиц этого вооружения. Но в 90-е годы все украинские Х-22 и их носители были уничтожены в рамках соглашения с США.
Напомним, в ночь на 22 февраля 2024 года российские захватчики атаковали Украину десятью ударными дронами типа Shahed. Также они применили противорадиолокационную ракету Х-31П, выпущенную из акватории Черного моря.
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