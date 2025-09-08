Шахрай в Одесі привласнив 2,7 млн грн на продажі авто з Китаю

В Одесі викрили шахрая, який обіцяв жінкам автомобілі з Китаю, брав гроші й зникав. Зловмисник ошукав трьох клієнток на декілька мільйонів гривень. Тепер чоловіку загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Деталі схеми

34-річний житель Одеси, який працював менеджером у компанії з продажу авто з-за кордону, підшукував клієнтів, допомагав обрати машини нібито з Китаю та переконував робити повну передоплату. Своїм жертвам чоловік приносив підроблені договори купівлі-продажу, складав розписки й забирав гроші. Після цього він зникав. У такий спосіб троє одеситок втратили 2,7 мільйона гривень. Згодом ділок поїхав до Харкова, де продовжив шахрайські дії та зрештою потрапив до слідчого ізолятора.

Яке покарання

Чоловіку повідомили про підозру за статтями щодо підроблення документів та шахрайства в особливо великих розмірах. Якщо провину доведуть у суді, чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.