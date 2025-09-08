Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Автомобілі з Китаю на мільйони — одесит заробляв на жінках

Автомобілі з Китаю на мільйони — одесит заробляв на жінках

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 10:27
Шахрай в Одесі привласнив 2,7 млн грн на продажі авто з Китаю
Автівки для продажу. Фото: westautohub

В Одесі викрили шахрая, який обіцяв жінкам автомобілі з Китаю, брав гроші й зникав. Зловмисник ошукав трьох клієнток на декілька мільйонів гривень. Тепер чоловіку загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Деталі схеми

34-річний житель Одеси, який працював менеджером у компанії з продажу авто з-за кордону, підшукував клієнтів, допомагав обрати машини нібито з Китаю та переконував робити повну передоплату. Своїм жертвам чоловік приносив підроблені договори купівлі-продажу, складав розписки й забирав гроші. Після цього він зникав. У такий спосіб троє одеситок втратили 2,7 мільйона гривень. Згодом ділок поїхав до Харкова, де продовжив шахрайські дії та зрештою потрапив до слідчого ізолятора.

Яке покарання

Чоловіку повідомили про підозру за статтями щодо підроблення документів та шахрайства в особливо великих розмірах. Якщо провину доведуть у суді, чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми писали про те, як не стати жертвами шархраїв та посилити захист банківських даних. Також ми писали, що в Одесі помітили найшвидшу в Україні автівку

Одеса шахрайство Одеська область Кримінал Новини Одеси шахраї
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації